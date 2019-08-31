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影／足球賽搬到市府前 盧秀燕踢足球給你看

2019-08-31 11:58聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

國小迷你足球賽今、明兩天在台中市府大樓前熱鬧登場，有近60支隊伍、500名小球員同場較勁。台中市長盧秀燕出席活動時表示，市府致力於提升足球運動環境並發展為特色運動之一，也期望能培養運動人才，讓優秀選手留在台中，為台中市整體提升價值。

台中市長盧秀燕表示，市府致力於提升足球運動環境，並發展為特色運動。記者黃仲裕／攝...
台中市長盧秀燕表示，市府致力於提升足球運動環境，並發展為特色運動。記者黃仲裕／攝影
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小球員參與國小迷你足球賽，射門姿勢一流。記者黃仲裕／攝影
小球員參與國小迷你足球賽，射門姿勢一流。記者黃仲裕／攝影
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