影／足球賽搬到市府前 盧秀燕踢足球給你看

相關新聞
北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了2019-08-31 10:29
北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠2019-08-31 11:29
社子島說明會 支持、反對2陣營抗議2019-08-31 11:11
消弭新式門牌爭議 新北：恢復原設計樣式2019-08-31 10:23
砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論2019-08-31 09:52
把愛找回來！新店戒治所技訓家庭日充滿溫馨2019-08-31 07:59
復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼2019-08-31 07:51
下雨搗亂…複查環狀線降噪 侯友宜：測到大家滿意2019-08-31 00:22
萬大線植物園站 潛盾機開動了2019-08-30 23:26
大巨蛋都審還在吵 柯嗆「生雞蛋沒有、放雞屎有」2019-08-30 23:18
華中橋東側人行道 彩繪美化水泥牆2019-08-30 23:16
拖吊霸王車得等45天 柯：很爛的成就2019-08-30 23:12
貢寮海洋音樂季登場 警分局無人機巡邏2019-08-30 20:20
汐止金龍市場週年慶 推出買菜送米2019-08-30 20:19
淡江大橋工程超前 立委盼規劃周邊交通2019-08-30 20:19
貢寮社區協會共餐辦得好 各界鼎力相助2019-08-30 20:18
貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪2019-08-30 20:17
北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用2019-08-30 19:23
環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意2019-08-30 17:57
中和區公所拓寬華中橋東側人行道 行人步行更安全2019-08-30 17:18
大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴2019-08-30 15:35
萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工2019-08-30 15:34
基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水2019-08-30 15:05
我的新北市歡慶8周年 攜手80萬粉絲維持永久性關係2019-08-30 12:38
新北環保局周末邀網紅元元、焦凡凡和海祭樂迷互動2019-08-30 11:45
板橋媽慈惠宮 捐贈新北市消防局住警器1萬顆2019-08-30 11:34
大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有2019-08-30 11:15
八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失2019-08-30 07:42
熱門文章
桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究2019-08-30 17:53
基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水2019-08-30 15:05
最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨2019-08-31 11:31
北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了2019-08-31 10:29
一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景2019-08-30 15:15
砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論2019-08-31 09:52
台中海線八大異事 網友自嘲「能在這長大是奇蹟」2019-08-31 10:58
秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠2019-08-30 16:44
招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會2019-08-30 15:33
城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福2019-08-30 16:04
基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座2019-08-31 07:51
萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工2019-08-30 15:34
身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池2019-08-30 17:13
大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴2019-08-30 15:35
剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒2019-08-30 14:32
最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出2019-08-30 19:42
澄清湖水廠將檢驗電氣設備 高雄萬餘戶明將停水12小時2019-08-31 11:18
貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪2019-08-30 20:17
好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門2019-08-30 22:50
封了4年美景 礁溪五峰旗最上層瀑布區明天終要開放見客2019-08-31 10:34
台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光2019-08-30 19:31
中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬2019-08-30 16:36
基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼2019-08-30 14:42
嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了2019-08-31 08:00
麻豆文旦之亂抗韓流 蔡英文今到台南全力行銷2019-08-31 12:44
2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽2019-08-30 16:13
北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠2019-08-31 11:29
西苑高中棒球場老舊 總統送上3000萬大紅包2019-08-30 21:04
高雄愛情摩天輪引來40廠商鍾意 市府年底公告招商2019-08-30 23:29
復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼2019-08-31 07:51
北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用2019-08-30 19:23
綠能專區19億泡湯 蘇治芬搶救2019-08-30 23:56
環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意2019-08-30 17:57
社子島說明會 支持、反對2陣營抗議2019-08-31 11:11
淡江大橋工程超前 立委盼規劃周邊交通2019-08-30 20:19
高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處2019-08-30 18:03
濃濃瓦斯味！ 台中沙鹿挖斷瓦斯管線附近店家急撤離2019-08-31 12:07
新竹西濱鳳鼻隧道9月3日調整動線 拚春節前通車2019-08-30 23:28
影／柯文哲視導捷運萬大線地下工程 啟動潛盾機2019-08-30 16:05
盧秀燕9月赴英荷考察 交流經濟、低碳城市2019-08-30 19:25
留言