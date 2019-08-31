影／新北聯合婚禮 幸運新人把普吉島來回機票抱回家

2019-08-31 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市聯合婚禮今年以「世界民族大喜事」為主題，今天受理新人報名，將在10月27日在貢寮福容飯店舉辦海洋婚禮，吸引新人提前144小時排隊登記，現場更抽出普吉島5日來回雙人機票30組，婚禮當天還可再抽鑽石項鍊、土耳其、泰國、韓國及日本蜜月之旅，獎項豐富為歷年之冠，讓新人們嗨翻天。

今年拔得頭籌的新人許嘉浩及陳珮珺，在25日上午就抵達現場，提前144小時排隊，刷新歷年紀錄。許嘉浩說，因連續3年都沒排到聯合婚禮名額，今年下定決心一定要排到，來排隊的前1天吃飽飯後輾轉難眠，腦中害怕的浮現已有10幾對新人在排隊的畫面，忍耐了1個晚上，一早就趕過來。

25歲的陳珮珺表示，男方是個在夜市排隊10分鐘都不耐煩的人，這次為了她竟提早6天來排隊，讓她直呼好感動。幸運的是，今日他們也抽中普吉島5日來回雙人機票，他們開心直說好事成雙。

排隊人潮中，33歲的陳昶睿是民政局同仁，第1次見到窈窕美人陳思樺就念念不忘，常藉工作之便化身暖男貼心示好，終於擄獲美人心；交往了1年半就認定對方就是他要的另一半，前陣子特地在晶華酒店浪漫求婚成功，現在則要抓緊機會爭取聯合婚禮好康送給未婚妻，連朋友的老婆都出動幫忙排隊，就是要給女方一生難忘的回憶。

28歲正妹郭靜莛笑說，初見181公分高大帥氣的林文智，心中立馬浮現「老公」字樣，男方也一見鐘情表明「她就是他的菜」，俊男美女一拍即合，小倆口的共同興趣是浮潛，今年報名當日現場竟然幸運的抽中普吉島5日來回雙人機票，

郭靜莛說，早就想要跟另一半到有燦爛陽光、白沙灘與性感比基尼的熱帶島嶼度假，沒想到今天美夢成真，可以跟親朋好友分享喜悅。

另外，33歲的郭韋志跟29歲的許碧珊愛情長跑9年，女方妹妹參加去年聯合婚禮的幸福變裝派對，特地打扮成小丑女及鷹眼，至今仍難忘美好回憶，因此在他們真心推薦下，2人終於決定結婚，被眾多親友笑說「多虧聯合婚禮，你們終於結婚了」。