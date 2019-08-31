北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-31 11:29 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北捷運公司捷運本業長期虧損，都是由相關副業收入支撐，儘管捷運運量逐年成長，但營運成本也同樣節節攀升，加上長期的票價優惠補助，成為北捷財政上一大隱憂，北捷為避免未來面臨財政赤字，近期與北市府開始討論票價和經營策略的調整。

據了解，北捷每年營運成本近200億元，與整體收入約210億元打平，而在電子票證8折優惠補助約26億元，轉乘優惠補助約12億元，1280月票優惠也補助10多億元，據估算，截至去年北捷補助總優惠金額已達近600億元，而電子票證8折優惠的補助就有400多億元。

北捷總經理顏邦傑表示，北捷目前財務狀況仍穩健，但在優惠補助、站體租金和重置基金等成本，負擔越來越重導致本業虧損情況下，擔心未來財政狀況出問題，才會開始研擬經營策略的調整，而齊頭式的8折優惠在行銷概念上不合理，如果該優惠一直持續下去，財政缺口也會逐漸變大。

顏邦傑指出，未來電子票證8折優惠若取消，大概可以省下20多億元，但這部分的調整還有很多面向要檢討，評估整體財務狀況後，會思考如何把效益回饋乘客，因為仍要鼓勵民眾搭乘公共運輸，目前就是針對8折優惠的不合理做檢討。