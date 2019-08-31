社子島說明會 支持、反對2陣營抗議

2019-08-31 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市政府今天在士林區福安國中舉辦兩場社子島拆遷安置說明會，上下午各一場。反對開發、支持開發的上百名群眾，在國中校門拉布條、舉牌抗議；反對拆遷安置的民眾敲鍋打碗高喊「假安置、真拆遷！」支持開發的群眾透過大聲公大喊「社子島，開發！」涇渭分明，士林分局出動60員警維安。

自救會稱支持開發的群眾都是「走路工」、「好野人」，支持開發的民眾也稱自救會是「既得利益者」。9時許雙方群眾齊聚福安國中大門，支持、反對開發、拆遷安置的雙方陣營互不相讓，發生口角。

10點展開說明會後，台下自救會群眾高喊「抗議」、「下台」、「我們不要聽這些」，抗議聲一陣陣，市府官員不時被打斷，但仍不斷說「拜託，一定讓大家說話」、「互相尊重」，按程序向下說明。

社子島居民自救會指出， 108年安置計畫聽證程序回收之4126份書面意見中有高達42%的社子島居民「反對區段徵收」的方式開發社子島，只有3.66%贊成以全區區段徵收的方式開發。

自救會發言人李華萍表示，政府從104年起做民意調查，居民高度表達反對開發、反對區段徵收意願，105年i-Voting社子島居民投票率僅35%代表超過六成居民反對，因此強烈要求市府傾聽民意，暫停一切所有與社子島開發相關的審議程序，盡速與地方 居民、團體、民意代表於社子島展開大型公開談話，更訴求以特定風貌區方式討論社子島開發。

有民眾指出，區段徵收前居民私有土地約302公頃，但經過開發，居民最後只能拿回來100多公頃；還有人指出，拆遷安置的專案住宅還要花千萬元購買，並非免費安置，老人家付得起高額的貸款和利息嗎？

支持開發的社子島居民權益促進會表示，居民都是鄰居、親戚，但因想法不同，為了開發成仇，相當無奈，他們指出，社子島生活環境問題嚴重，違建林立，水汙、空汙讓大家健康亮紅燈。他們表示，支持原因包括未來可分回40%土地、有房屋分房屋、公設約占40%，剩餘20%出售後的金額，政府將會用來補償拆遷戶等。

市府副秘書長李得全受訪表示，針對自救會要求以特定風貌去方式開發，他強調都市計畫規畫是透過整體規畫、分階段開發，做到落實安置，為了因地制宜，不論是拆遷安置跟開發方式其實都跟台北市其他地方有些不一樣，因此還是會持續跟社子島的民眾持續溝通，尊重社會多元的聲音。