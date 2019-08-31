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北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了

2019-08-31 10:29聯合報 記者郭頤╱即時報導

由於北捷長期由副業挹注捷運本業營運，在營運成本不斷增加的情況下，為避免將來面臨營...
由於北捷長期由副業挹注捷運本業營運，在營運成本不斷增加的情況下，為避免將來面臨營運赤字，開始檢討票價問題，話題一傳出，也引來民眾擔憂「小確幸要沒了」。報系資料照
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台北捷運公司近期傳出與台北市政府正研擬調整票價8折優惠相關議題，由於北捷長期由副業挹注捷運本業營運，在營運成本不斷增加的情況下，為避免將來面臨營運赤字，開始檢討票價問題，話題一傳出，也引來民眾擔憂「小確幸要沒了」。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，大眾捷運系統投資成本本來就高，過去可能因為設備新穎維修、折舊費用不高，但隨著設備老化及路網的擴張，營運成本也會同時升高，如果新增路線的邊際收入，高於建構成本，自然會有虧損情形。

張勝雄指出，調整票價結構可以作為一個方向，讓乘客平均分攤營運成本，針對使用率不同的乘客研擬票價方案，但最後如何收費也須看議會要求；相較於高捷，高捷本業虧損可能更多，須靠政府補助支撐，目前高捷日常收入與日常成本打平，但若未來有其他車輛更新、維修情況，同樣會有入不敷出的問題。

北市民進黨議員簡舒培表示，市府先前推出1280月票優惠，就是要鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，電子票證8折優惠也是相同用意，但現在運量似乎也沒有明顯增加，如果貿然取消優惠，是否會使民眾回頭使用私人運具，呼籲市府應思考當初推出優惠用意，不要本末倒置。

北市國民黨議員陳重文表示，如果北捷的收益比可以平衡，雖本業長期虧損，但副業的相關收益可以支撐的話，大眾運輸工具不應把負擔轉嫁到平民老百姓身上，況且政府如果要鼓勵民眾搭乘大眾運輸，更不應如此。

另外有民眾反映，如果電子票證的8折優惠被取消，最直接影響的就是荷包，畢竟很多人每天都會搭到捷運，如果真要取消，勢必得有其他優惠方案或配套措施，否則要民眾買單可能沒那麼容易。

台北市長柯文哲上午證實，是否取消電子票證八折優惠，調整票價，會在未來幾個月討論。...
台北市長柯文哲上午證實，是否取消電子票證八折優惠，調整票價，會在未來幾個月討論。許多捷運族擔心，小確幸不見了。記者曾吉松／攝影
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捷運票價北捷

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