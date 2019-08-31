砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論

2019-08-31 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北捷運票價單程最低票價20元，持電子票證享8折優惠、等於單趟票價只要16元，但不堪捷運本業長年虧損，北捷與北市府財經小組研擬取消電子票證8折優惠。對此，台北市長柯文哲上午受訪指出，北捷票價，在昨天例行的財經小組會議討論，要求近期對北捷的票價8折問題，做一個綜合的討論，會在未來幾個月，看政策怎麼做。

柯文哲說，捷運公司從成立到現在，票價23年沒調過，他剛上任時，北捷一開始來向他報告要調，他想是不是要增加業外收入，過去4年中，北捷票價以外，業外收入之一就是廣告租金，為了這個問題，還把廣告招商方式也改變，要求公家機關占用租金比較高位置，要移到租金比較便宜的地方，過去4年業外收入成長相當多，但只撐了4年。

柯文哲說，23年沒有調票價，要不要處理？還有一個很大的問題，現在民眾大部分都是買悠遊卡，都是打8折， 所以90%以上是用悠遊卡搭，長期以來，票價實際上的收入只有8折，現在麻煩的是，很多電子支付要進來，不是全部都用悠遊卡，其他電子支付要不要也給8折，這又有問題，不給說不公平，要給，開什麼玩笑，每張票價都要打8折。