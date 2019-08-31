把愛找回來！新店戒治所技訓家庭日充滿溫馨

2019-08-31 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



法務部矯正署新店戒治所為強化收容人的家庭支持，昨天結合財團法人利伯他茲教育基金會共同舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，希望藉由親情的感化，使收容人改悔向上，減少再犯。圖／新店戒治所提供 分享 facebook

法務部矯正署新店戒治所為強化收容人的家庭支持，昨天結合財團法人利伯他茲教育基金會共同舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，希望藉由親情的感化，使收容人改悔向上，減少再犯，共有22組家庭、44名收容人家屬參加。

法務部矯正署新店戒治所為強化收容人的家庭支持，昨天結合財團法人利伯他茲教育基金會共同舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，希望藉由親情的感化，使收容人改悔向上，減少再犯。圖／新店戒治所提供 分享 facebook

新店戒治所設有中式麵食班、汽車美容班、自行車維修班、園藝班、摩登輕食班與藝品製作的木工班，希望能教育收容人習得一技之長，而昨天活動所提供的Q餅正是由中式麵食班收容人純手工製作，不僅用料實在，同時無添加防腐劑，口感扎實，深獲現場家屬與孩童們喜愛。

收容人小輝在活動中也分享他與爸爸間的故事，小輝說，從小爸爸就最疼惜他，自從他進到戒治所後，爸爸每次都不辭辛勞從桃園龍潭騎機車來新店看他，讓爸爸在這麼炎熱的天氣下騎車這麼久，他感到很不忍也很不孝，幾次勸爸爸搭車過來比較舒服，但爸爸總是安慰他說，因為在騎這段路的過程中，可以想起小時候他們一起生活的美好回憶。

小輝心裡也清楚知道，「爸爸會這麼說，主要也是為了省車錢，因此心中更加難過與懊悔。」他話還沒說完，坐在台下的父親早已潸然淚下，爸爸表示，他只希望小輝未來能夠好好生活，不要再走錯路，就是給他最好的禮物了。

利伯他茲基金會社工張祺表示，矯正機關的各項教化是改善收容人的起步，出了監所那道堅實的牆後，那與家人間的「關係」便是收容人得以復歸社會的開端。基金會自2001年起除了到各矯正機關關懷收容人之外，也積極協助收容人重新修補婚姻、親子等家庭關係，希望這些「同學」能夠取得家人的諒解與支持，重新站起來，勇於向毒品拒絕。