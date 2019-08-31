復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼

2019-08-31 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市中和區公所與復興商工合作，由學生設計工程示意圖，將硬邦邦的工程繪畫成Q版漫畫風，不僅有可愛的插圖，還有逗趣的標語。圖／中和區公所提供 分享 facebook

開車上路碰到馬路施工總會影響心情，看了這個不只知道在做什麼工程，還會會心一笑。新北市中和區公所與復興商工合作，由學生設計工程示意圖，將硬梆梆的工程繪畫成Q版漫畫風，不僅有可愛的插圖，還有逗趣的標語，中和區公所表示，施工雖然帶給民眾不便，但希望藉由學生的圖案，讓用路人淺顯易懂正在施作的工程。

中和區工務課長陳亦揚表示，中和地狹人稠，每逢碰到道路施工，民眾都會覺得很不便，覺得常常在施工，卻不知道在做什麼工程，希望透過這樣的告示牌，除了讓民眾了解正在進行何種工程。

陳亦揚說，工程告示圖是長、寬90公分的圖形，包含路平專案、路面修復、管線施工、側溝修復等等，學生還為每個工程設計了小短語，例如「路見不平，把路鋪平」、「狗皮藥膏，快速有效」等，讓用路人看到可以會心一笑，以插圖的方式將工程Q版畫以外，也讓硬梆梆的工程增添柔和的氛圍，示意圖完成後，目前已在各處工程派上用場，已使用近2個月。