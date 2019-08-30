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拖吊霸王車得等45天 柯：很爛的成就

2019-08-30 23:12聯合報 記者郭頤／台北報導

北市停管處7月起針對惡意欠費的「霸王車」，最快45天內拖吊移置，市長柯文哲卻批4...
北市停管處7月起針對惡意欠費的「霸王車」，最快45天內拖吊移置，市長柯文哲卻批45天太長，「是很爛的成就」。 圖／北市停管處提供
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質疑時程太長 提議縮短至30天

為解決北市「霸王車」久占停車格問題，停管處今年7月起，針對停車逾30天未繳費者張貼通知，通知15天後拖吊車輛。昨天交通會報，停管處報告執行成效，市長柯文哲質疑說，「奇怪！45天不繳錢才能拖走」，每次你們（指官員）都講得興高采烈，但他聽了覺得很奇怪。

市府修改規定，針對停放於公有路邊、路外停車場逾30天的未繳停車費車輛，張貼「久占停車格位車輛移置通知」15天後，拖吊移置停管處車輛保管場，並通知15日內領回，若未領回，公告3個月後拍賣，但車主仍可趕在公告期間內將車領回。新制7月上路至本月22日，共125輛汽機車被張貼通知，78輛車遭拖吊移置。

昨天交通會報，柯文哲了解新制進度後質疑說，久占車位的「霸王車」居然要45天才能拖吊，時程太長，「真是無法無天，好像我們怕他」。

柯說，2、3天沒繳費就該開罰，怎麼會等到30天才貼通知，「什麼時候國家變得如此軟弱無力」。他當場提議，「15天就貼通知，15天後拖走，反對的舉手？」還建議用行政命令直接拖吊車輛。

停管處科長謝君毅在會中指出，45天是考量民眾可能出國旅遊、出差等，新法規執行後，明顯改善「霸王車」久占車位問題。秘書長張哲揚建議，可讓法規再實施一段時間看看。

「我每天都在適應你們。」柯說，很討厭一個國家無法執行（法規），停在路邊不繳錢，還要等45天，「國家怎麼會變成這樣」。他還說，「你認為45天可以拖走是偉大的成就，我認為是很爛的成就，這我要讓你知道」。

對此，謝君毅會後表示，會發文請教法務局，用行政命令方式處理是否可行，若把拖吊時程縮短至30天，要衡量是否符合現行法規，會朝此方向研議。

他說，過去對惡意欠費的「霸王車」無法可管，現在可拖吊移置已是進步，對於市長期許，會繼續努力。

柯文哲北市

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