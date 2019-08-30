貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪

2019-08-30 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市貢寮國際海洋音樂祭今天在貢寮福隆海水浴場登場，一連三天開唱，卡司陣容堅強，第一天就讓樂迷震撼，國內外的演出團體接力搖滾，白天沙灘很多正妹穿著比基尼戲水，在熱浪中展露好身材，晚間搖滾震撼，更是讓貢寮嗨翻天。

海洋音樂祭現場共設置「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，鄰近海邊的「冒險台」主舞台，登場的是以淋漓暢快的曲風搭配時而如詩迷幻、時而意識張顯的詞創風格的麋先生，主唱獨特的嗓音一出場便擄獲樂迷的心。接著是表演經驗豐富，也深受樂迷愛戴的化學猴子，以原創搖滾歌曲嗨翻全場。而遠從泰國而來的超人氣樂團Big Ass緊接著上場，現場尖叫聲不斷，Big Ass一口氣帶來多首歌曲，讓現場熱血溫度直升。

國內超人氣樂團八三夭及TRASH樂團也輪番上陣，八三夭演唱多首膾炙人口的樂曲，樂迷跟著哼唱朗朗上口。TRASH樂團也帶來獨特的TRASH Stlye的搖滾曲風，嘻哈人氣天團頑童MJ116將壓軸。

除了主舞台的超強卡司熱力演出外，「自由台」首日也邀請到國內外知名樂團，包括國內的I Mean Us、孔雀眼、P!SCO，來自不同國家的新加坡.gif、日本Jyocho及韓國Live Yubin。「自由台」區除了國內外團體演出外，舞台設計更是一大亮點。

「漁船台」則提供小海祭3組優勝大專院校樂團及樂團新秀們表演，校園小海祭團體大白鯊、黛美特龍在第一天首登場便卯足全力，帶給全場樂迷最熱血爆棚的青春感演出，還有8組新秀，陸續上場。

音樂祭活動還有2天，眾所矚目的「海洋獨立音樂大賞」明天在「冒險台」登場，最終10強將爭奪海祭最高榮耀海洋旗。明天更特別邀請了3組曾獲得海洋音樂大賞的團體，包括第六屆圖騰，第十屆MATZKA&Di Hot及第十二屆BOXING，組成「原來如此」特別合力熱情演出。「自由台」也不遑多讓，有首次亮相的貢襄盛舉電音派對，共計15位DJ混搭刷盤較勁。

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