北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用

2019-08-30 19:23 聯合報 記者郭頤╱即時報導



為響應政府能源政策和台北市低碳城市的目標，台北捷運公司與昱鼎能源公司合作，首度試辦「捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」，雙方上午共同舉辦「台北捷運北投機廠太陽光電電廠商業運轉典禮」，預計一年發電量可發電量可供約1152個家庭使用，減少二氧化碳排放量約2,205公噸。

北投機廠太陽光電電廠同時創下多項第一，不但是北市規模最大的太陽光電系統，設置容量達到3,797瓩，也是北市第一座取得電業執照的太陽光電廠，同時成為大台北地區最大、最具指標意義的公有屋頂太陽光電廠。

北市副市長彭振聲在典禮中表示，北市因人口稠密，土地資源非常珍貴，加上日照輻射條件較南部少，因此太陽光電發電設施，僅能著重於發展屋頂型的太陽光電系統。

北捷總經理顏邦傑提到，由於北投機廠太陽光電系統設置在主工廠及儲車區的屋頂，須考慮廠區屋頂設計時的載重限制，因此先完成屋頂修繕及結構補強，才能在不影響原有設施設備運作下，安裝發電模組與機電設備，工程可以如期完工，要特別感謝捷運局與昱鼎公司的大力協助。

北投機廠太陽光電電廠鋪設面積約20,000平方公尺，模組每片約20公斤重、大小約為1.6平方公尺，現場總共鋪設逾1萬片模組；投入商業運轉後，預計一年發電量可達近400萬度，減少二氧化碳排放量約2,205公噸，相當於6座台北市大安森林公園吸收的二氧化碳量，供應約1152個家戶一年使用。