環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意

2019-08-30 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北環狀線預計年底通車，卻有部分轉彎處被民眾抗議有「ㄍㄧㄍㄧ聲」的高頻噪音，新北市長侯友宜今下午二度到板橋縣民大道段視察改善成效；因為遇雨，測分貝時沒有聽到高頻，分貝也比以往低，遭住戶不滿「挑下雨天來看」，侯友宜緩頰，他反而希望好天氣來，並承諾「我會再來」、「會測到大家滿意」。

侯友宜今繼6月27日突襲視察後，二度到新站路、縣民大道交叉的社區6樓視察，他一到現場就被居民抗議，指改善措施做了後根本「無感」，還是有高頻音，且今天下起雨，本來就有潤滑效果，懷疑挑下雨天來視察。

侯友宜指出，捷運局針對噪音非常努力做4項工法，包括軌道拋光及車輪整圓、吸音板加長、吸音牆從原本直立型變成Ｌ型，並自動在軌道噴灑潤滑液。

侯友宜表示，上次測是79分貝，這次是69、70分貝，看起來是有下降，但民眾對聲音還是覺得尖銳；侯友宜說，要做就要盡善盡美，噪音雖然沒有超過法定85分貝，但這不是主要依據，「要符合民眾期待、以民眾感受為主」。

新北市捷運局補充，自動潤滑系統確實可以避免發出高頻，但目前還在滾動式調教，多少頻率要噴灑、要噴灑多少量且不影響安全，都還在測試中，且要配合目前穩定性測試時間，找出能測試標準班距的日期來執行。