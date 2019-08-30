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淡江大橋工程超前 立委盼規劃周邊交通

2019-08-30 20:19觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡江大橋第三標主橋段工程實際進度超前，立委呂孫綾也希望早日規劃周邊交通道路建設，...
淡江大橋第三標主橋段工程實際進度超前，立委呂孫綾也希望早日規劃周邊交通道路建設，讓交通便利。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡江大橋第三標主橋段工程今年3月正式動工，昨(29)日立委呂孫綾邀集交通部、內政部營建署等單位會勘，實際進度超前，立委呂孫綾也希望早日規劃周邊交通道路建設，讓淡水、八里、以及北海岸居民交通便利。

淡江大橋第三標主橋段工程，今年三月經過總統蔡英文進行開工典禮之後，到現在也已經快要半年的時間，而昨天上午，立法委員呂孫綾特別關心淡江大橋第三標主橋段工程進度，特別邀集交通部公路總局、內政部營建署、新北市政府及當地里長到淡江大橋主橋段工程淡水端進行會勘並進行工程進度簡報。

立委呂孫綾表示，淡江大橋未來完工後，可減少15公里路程，節省25分鐘車程行車成本，同時也預留淡海輕軌所需空間，共同改善淡海新市鎮聯外交通、減少台2線竹圍路段及關渡大橋30%交通量。

在地沙崙里長王麗珠則說，希望工程能夠如期順利完工，將期盼帶動沙崙地區的每繁榮發展。

公路總局北區臨工處主任工程司陳永傑表示，淡江大橋第三標主橋段工程，總預算124.94億元，工期68個月，訂於2024年完工，而開工至今，實際進度1.01%超出預計進度0.52%，包括了，極限載重試驗基樁，以及61支基樁完成，預定9月開始加載作業，

立委呂孫綾在施工區域現場也實地了解工程狀況，配合淡江大橋的工程，並也希望，早日規劃周邊交通道路建設，讓淡水、八里、以及北海岸居民交通便利。

淡江大橋呂孫綾淡水

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