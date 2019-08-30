中和區公所拓寬華中橋東側人行道 行人步行更安全

2019-08-30 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



華中橋是唯一一座連接中和到台北的橋梁，由於橋梁老舊、有毀損，新北市中和區公所花費千萬打造華中橋東側人行道，提供行人舒適寬敞的步行空間，今天啓用，完工後的人行道採用金屬欄杆側欄，同時拓寬人行道，並以紙模壓花地坪鋪面風搭配，並在橋台側牆壁邀請復興商工學生彩繪公共藝術裝置。

華中橋從民國65年開始通車，至今已43年，橋側水泥欄長期經風吹、日曬、雨淋，部分水泥外層脫落，嚴重危害橋下人車安全。中和往台北市端的東側人行步道僅60公分寬，僅能容納1個人行走，走在橋上的行人也有安全疑慮。

中和區長賴俊達表示，由於橋面汽機車道寬度不足無法削減，在不影響繁忙交通流量的前提下，工務課敲除原有的水泥護欄，改為側掛金屬欄杆，巧妙地「加寬」人行步道的空間。完工後，人行道淨寬增加到100至200公分，與台北市端對接（北市端己於107年6底完成主橋人行道暨自行車道拓寬工程）通行無阻。

中和區公所指出，本工程改善東側人行道長度400公尺、新建1.4公尺的高金屬欄杆，與紙模壓花地坪鋪面人行道，由新北市工務局養護工程處補助經費1034萬元。該項工程在5月9日開工，原預定9月底完工，在工程單位努力下，提前在今天完工啓用，將提供最基本的無障礙通行環境。