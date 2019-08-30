影／柯文哲視導捷運萬大線地下工程 啟動潛盾機

2019-08-30 16:05 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台北市長柯文哲下午視察捷運萬大線CQ842標LG02植物園站地下工程 ，並啟動萬大線第一台潛盾機。萬大線一期工程從中正紀念堂到新北市土城金城路，依規畫，萬大線第一期工程預計114年完工，總長9.5公里，從中正紀念堂站，經過中永和，至土城金城機廠，包含9座地下車站、1座機廠的規模目前工程進度52.4%，預計114年完工。