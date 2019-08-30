影／柯文哲視導捷運萬大線地下工程 啟動潛盾機

相關新聞
基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水2019-08-30 15:05
萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工2019-08-30 15:34
中和區公所拓寬華中橋東側人行道 行人步行更安全2019-08-30 17:18
我的新北市歡慶8周年 攜手80萬粉絲維持永久性關係2019-08-30 12:38
新北環保局周末邀網紅元元、焦凡凡和海祭樂迷互動2019-08-30 11:45
板橋媽慈惠宮 捐贈新北市消防局住警器1萬顆2019-08-30 11:34
大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有2019-08-30 11:15
八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失2019-08-30 07:42
新北21捷運站一日生活圈 細部計畫上路2019-08-30 00:26
北市補習班履約保證 不合格271家改善2019-08-30 00:20
淡海輕軌老街段走河岸？ 初步評估：不可行2019-08-30 00:13
打造林口「安居樂業首選」侯友宜視察2建設2019-08-30 00:11
閱讀、寫作不可分割！新北公益寫作班5佳作頒獎2019-08-30 00:06
北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多2019-08-29 23:44
回鍋台北畜產公司總座 姚量議駁酬庸2019-08-29 22:58
當機、疏散爭議 大巨蛋闖關又失利2019-08-29 22:52
淡海輕軌進老街問題多 說明會地方反對2019-08-29 18:28
迎接安坑輕軌通車 地方盼接駁有配套2019-08-29 18:27
土地公嶺步道有秘境 眺山看海拜土地公2019-08-29 18:27
中秋月餅烤肉熱量高 耕莘醫院籲健康吃2019-08-29 18:26
菜價居高不下 北農啟動平穩菜價措施2019-08-29 18:10
普度供品通通捐 住新北弱勢家庭2019-08-29 17:19
港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周2019-08-29 16:09
積極建設林口 除了就業環境還有生態森林小徑2019-08-29 16:02
淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度2019-08-29 15:54
兒童樂園1000萬人次遊客出爐 情侶出遊共得15萬優惠2019-08-29 15:49
汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站2019-08-29 15:44
大巨蛋都審傳放水 林民洲：相信柯被蒙蔽2019-08-29 14:11
台南北區自治新村僅存眷舍 年近一甲子面臨拆除危機2019-08-29 13:14
台北畜產公司總座懸缺快3個月 姚量議將回鍋2019-08-29 12:12
新北抽驗中秋食品125件 違者最高可罰300萬2019-08-29 12:09
熱門文章
桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工2019-08-29 18:12
頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規2019-08-30 00:52
西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉2019-08-30 08:20
GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨2019-08-29 23:36
台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱2019-08-29 18:37
基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水2019-08-30 15:05
影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童2019-08-30 09:07
台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷2019-08-29 19:19
一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景2019-08-30 15:15
不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路2019-08-30 10:19
19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救2019-08-30 12:29
大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有2019-08-30 11:15
基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求2019-08-29 19:54
宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌2019-08-30 00:32
影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源2019-08-29 17:51
剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒2019-08-30 14:32
韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點2019-08-29 21:42
南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範2019-08-29 21:09
直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源2019-08-29 23:30
招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會2019-08-30 15:33
萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工2019-08-30 15:34
日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光2019-08-30 07:51
大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴2019-08-30 15:35
基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐2019-08-29 17:42
城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福2019-08-30 16:04
北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多2019-08-29 23:44
埔里小鎮「人蝶共食」 地方倡復育推蝴蝶餐2019-08-30 07:42
高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假2019-08-30 11:09
開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡2019-08-30 12:37
旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達2019-08-30 13:18
高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議2019-08-29 18:47
秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠2019-08-30 16:44
身障車主免牌照稅 即起免申請 桃園2萬4806人受惠2019-08-29 23:12
港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃2019-08-29 22:45
八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失2019-08-30 07:42
胡志強任內副市長黃國榮 正式回中市擔任副秘書長2019-08-30 12:26
林口工一市地重劃區 斥資37.8億、2022年完工2019-08-29 18:06
貢寮海洋音樂祭今起連3天 首辦電音趴2019-08-29 23:30
教育部校長領導卓越獎得主 查顯良：強將手下無弱兵2019-08-29 19:54
高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁2019-08-30 11:15
留言