大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷。 聯合報系資料照 分享 facebook

北市府昨天第六度召開大巨蛋案都審會，由新委員接手，聚焦防災避難電腦模擬，討論6種模擬程式結果，遠雄提出執行時出現電腦當機，認為參數有問題，引發激辯，最後仍未闖關通過，距離全面復工仍遙遙無期。針對 大巨蛋昨天都審爭議，遠雄發言人楊舜欽今天指出，審查會現場頻頻干擾，以政治來打壓企業藉此獲得民意，對於專業審查視而不見，民粹的代價非常昂貴。

楊舜欽指出，昨天審查議題在於模擬人數及參數設定，委員要求2種速度，3種情境共6種模組，遠雄照單全收。動態模擬是絕對專業，委員因為對參數不熟，所設定的情境參數造成互斥，遠雄團隊在模擬前早就說明可能結果，但是委員執意進行，造成參數互斥而無法完成其中兩種情境模擬，並非遠在不配合。

此外，模擬條件從先前7項基準，一直到人流速率1.2m/s，又改為0.6m/s，接著調整內定參數，全部做完以後又質疑軟體版權，現在還要求找英國格林威治大學軟體團隊，真的是沒完沒了。

楊舜欽說，審查是高度專業，結果審查過程任憑個人意見，就可以阻撓議事進行，完全沒有專業討論。有人要求現場會勘、又說要把卸任的委員重聘，還有人說再重新找一套軟體模擬。