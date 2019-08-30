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萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲下午視導捷運萬大線位於台北市南海路上的植物園站工程，並啟動萬大線第一台潛盾機。萬大線一期工程從中正紀念堂到新北市土城金城路，目前工程進度52.4%，預計114年完工。柯文哲致詞表示，如果大家可以忍受噪音，他比較傾向可以日夜趕工。

柯文哲表示，他今日前往視察，主因是想看看萬大線第一期工程的潛盾機啟用，蓋捷運過程會封路、噪音，民眾都不喜歡，只能盡快完工來克服，請沿線居民多多包涵。他還說，台灣施工有很多障礙，像植物園遺址就不能用怪手挖，要用鏟子，單單這個站，就挖了3年多，為了兼顧古蹟文化、環保，他們會做最大程度的施工。

依規畫，萬大線第一期工程預計114年完工，總長9.5公里，從中正紀念堂站，經過中永和，至土城金城機廠，包含9座地下車站、1座機廠的規模。第二期工程則長約13.3公里，預計117年完工，包含2座地下站、11座高架站，起點從土城金城路穿越樹林，至終點新莊迴龍站。

台北市政府捷運工程局第二區工程處表示，第一期工程總工程經費為25億4176萬元，目前預定執行施工進度50.029%，實際 52.433%。開工日期103年12月11日，預計完工日期111年12月10日，工期長達2922天。

處長表示，前期工程時間長，主因是該路段下有古蹟遺址，施工單位在挖掘植物園遺址時，不可啟用怪手，要慢慢挖，這座遺址估計距今2200至1800年，面積約6461平方公尺，為了保存文化，挖掘工作歷時44周。他強調，未來車站內將以植物園遺址發掘成果為裝修主軸，展示遺址文物。

此外，因工程地點鄰近國立歷史博物館，史博館憂心館內文物、展品恐受施工的振動、粉塵影響，捷運工程局施工期間進行振動及粉塵監測。

今下午啟動萬大線第一台潛盾機。記者魏莨伊／攝影
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今下午啟動萬大線第一台潛盾機。記者魏莨伊／攝影
今下午啟動萬大線第一台潛盾機。記者魏莨伊／攝影
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台北市長柯文哲（左三）下午視察捷運萬大位於台北市南海路上的線植物園站工程。記者魏...
台北市長柯文哲（左三）下午視察捷運萬大位於台北市南海路上的線植物園站工程。記者魏莨伊／攝影
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