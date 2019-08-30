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家樂福南港店二氧化碳濃度超標 北市要求改善

2019-08-30 13:49中央社 台北30日電

北市環保局今天表示，為保障市民健康，7月、8月期間稽查KTV、電影院及大賣場共52處，發現家樂福南港店室內二氧化碳濃度超標，已張貼告示，並要求業者9月底前改善。

北市府環境保護局發布新聞稿表示，為保障消費者及公共場所員工呼吸健康，今年7月、8月針對轄內列管19處KTV、17處電影院及16處大賣場進行專案稽查，日前查獲家樂福南港店室內二氧化碳濃度超過法規標準值。

環保局指出，已依法要求業者限期在9月底前改善，並在現場張貼室內空氣品質不合格標示，若業者逾期未改善，將開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

環保局表示，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，會造成二氧化碳濃度累積，行政院環境保護署研究顯示，當二氧化碳濃度過高時，除刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難外，也會有頭痛、嗜睡、倦怠等症狀，且容易感到疲勞，間接影響健康。

環保局指出，為改善室內二氧化碳濃度過高問題，業者應增加空調設備的外氣引入量外，也要加強通風換氣效率，並適度管控進場人數。

環保局呼籲，公共場所應做好室內空氣品質管理，避免因違反規定遭罰，也可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好室內空氣品質管理，才可保障市民在各公共場所活動時的清新空氣。

空氣品質北市家樂福

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