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我的新北市歡慶8周年 攜手80萬粉絲維持永久性關係

2019-08-30 12:38聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市府官方粉絲團「我的新北市」8歲囉，粉絲人數已經逼近80萬大關！今年粉絲團為了與粉絲同慶8周年，推出系列活動，包含首次創造少女漫畫風的擬人化AI聊天機器人角色與粉絲互動，第二波推出挑戰民眾尺度的宣傳影片「如何維持永久性關係，重燃愛火？」以標題的文字遊戲來挑戰粉絲尺度。

新北市新聞局表示，粉絲團不只在線上跟粉絲維持熱度，還邀請「神秘嘉賓」要跟粉絲共進午茶，面對面互動交流。更與新銳插畫工作者 Sodalu合作，推出限量「回憶鐵盒」，裡面的每一張貼紙都代表每一年度粉絲團的里程碑活動，就是要新舊粉絲都能好好珍藏這八年來共創的回憶。

新聞局表示，粉絲團從2012年成立以來，以「新北大小事，都在我的新北市」為口號，由新聞局小編群，跟粉絲搏感情。每年也推陳出新，推出不同粉絲活動，包含成立初期的「尋找101個龍寶寶」，引來民眾極大迴響，粉絲團短短1年成長30萬粉絲。

後續包含105年新北主辦國際少年運動會時發起「一人一份歡迎禮募集活動」、106年與長榮航空合作送機票歡慶6周年、107年帶著粉絲前進新莊棒球場為新北在地球隊「富邦悍將」加油！8年來的重大紀事，都收藏在客製的「回憶鐵盒」，插畫家將8年來粉絲團與粉絲共同經歷的重大事件濃縮成互動小卡，鐵盒中有8款人物貼紙，與粉絲團事件背景的小卡，貼紙能在不同場景小卡中做置入結合，讓粉絲重新回味粉絲團的成長歷程。

新聞局長蔣志薇表示，我的新北市歷經了「七年之癢」，八周年感情更要「升溫」，同仁發想推出宣傳影片「如何維持永久性關係，重燃愛火？」影片上線不到3天，就獲得上千分享數，並累積破7萬觀看。這次活動宣傳影片，將粉絲團定位為心理諮商師，民眾對著粉絲團傾訴生活上遇到的瓶頸或困境，並透過民眾反問粉絲團有沒有遇到問題的方式，帶出粉絲團視所有粉絲為家人，所以身為新北市的一分子，幫助大家解決問題就是粉絲團最大的功能。

本次影片宣傳活動除了準備「8周年回憶鐵盒」、「新北在地特產」等要贈送粉絲之外，還邀請了神秘嘉賓要來與幸運得獎粉絲共進午茶，即日起至9月3日止，只要在活動網址按讚、留言、分享活動，就有機會獲得9月12日與神秘嘉賓共進午茶的難得機會，想與神秘嘉賓面對面喝茶聊天的朋友要趕緊把握機會，加入「我的新北市」，參加火熱的網路活動，追蹤「我的新北市」一手掌握新北大小事！

活動網址：https://reurl.cc/b64EqE

新聞局表示，本次影片宣傳活動除了準備「8周年回憶鐵盒」、「新北在地特產」等要贈送...
新聞局表示，本次影片宣傳活動除了準備「8周年回憶鐵盒」、「新北在地特產」等要贈送粉絲之外，還邀請了神秘嘉賓要來與幸運得獎粉絲共進午茶。圖／新北市新聞局提供
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