新北環保局周末邀網紅元元、焦凡凡和海祭樂迷互動

2019-08-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北環保局利用海祭請網紅和樂迷互動，宣導環保概念。圖／新北環保局提供 分享 facebook 新北貢寮國際海洋音樂祭今登場，為期3天，環保局推出限量「新北不塑之客環保福袋」，活動期間以100元押金就可借用「新北不塑之客環保福袋」，遊客只要攜帶環保餐具到合作攤販消費，另有5元折價優惠，用完歸還環保餐具可退回押金，並帶回印有「新北不塑之客」Logo的時尚環保袋。

環保局於海祭期間在攤位每天下午3點和5點共2個時段辦有獎徵答，正確回答問題可得到LINE點數卡；周末2天先後邀請網紅甜心元元（吳婕安）及焦凡凡到現場，下午2點及4點與現場樂迷進行「網紅甜心海祭ROCK」互動遊戲，和女神近距離搖滾一下，也宣導環保概念與知識。

環保局表示，每場大型活動都會產生不少垃圾，大部分是一次性塑膠製品。今年環保局推出「新北不塑之客環保福袋」借用服務，內有環保杯、碗、筷子及湯匙供民眾享受美食，欣賞音樂兼作環保。

環保局表示，除推出限量版不塑之客福袋，內灘攤位現場也以「資收搖滾瘋一夏」為主題，推出資收活動，樂迷們拿5個以上的指定資收物如寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶、手搖杯等，就能兌換海祭限定摺疊扇、防水觸控手機袋及冰涼巾等物品，可立即派上用場。

攤位上也設置「環保攻略賓果連線挑戰賽」闖關活動，在九宮格的環保問答完成一條連線，就能獲得海祭限定摺疊扇，如再加碼攜帶5個指定種類的資收物，就能讓獎品升級，帶走防水觸控手機套。