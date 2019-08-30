板橋媽慈惠宮 捐贈新北市消防局住警器1萬顆

2019-08-30 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區慈惠宮管委會今天捐贈1萬顆住宅用火災警報器新北市消防局，由消防局長黃德清代表受贈。黃憄清表示，將優先協助安裝於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群住所，以及狹小巷弄等火災潛勢區域，讓住宅用火災警報器發揮最大效用，於火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，以守護新北市每一個家庭。