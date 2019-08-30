大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷。 聯合報系資料照 分享 facebook

台北市政府昨審查大巨蛋案，由新委員接手，聚焦防災避難電腦模擬，討論6種模擬程式結果，遠雄提出執行時出現電腦當機，認為參數有問題，引發激辯。台北市長柯文哲上午參加市府交通會報前受訪，媒體質疑，昨天市府審大巨蛋，一度想放水，議員嗆聲才收手？柯文哲說，來駡東駡西的人，罵完以後能不能提出建議，並嗆「生雞蛋沒有、放雞屎有」，這有什麼用。

柯文哲說，大巨蛋他反而有個意見，大巨蛋既然已經全程錄音錄影，網路直播，所以在那大小聲，反而是不對的，依法行政該怎麼做就怎麼做，還有一點，大巨蛋的確是一個很困難的題目，主球場在地底下10.5公尺，他都覺得那個很麻煩。

柯文哲接著針對昨天都審，他說，來罵東罵西的人，罵完以後能不能提出什麼建議，不要罵完後又沒有建議，台灣話說「生雞蛋沒有、放雞屎有」，這有什麼用，這就是個很困難的題目，所以不要只有罵，要罵的人，拜託也講一下有沒有什麼建議。

媒體反問柯文哲，「當初你罵得最兇」？有解決方式？柯文哲說，現在就是在解決啊，大巨蛋大概剩下最困難的就是地底下10.5公尺，其他他覺得還好。當然如果總人數限制在6萬人以下，還可以啦，他後來發現，數多很麻煩，人數少可以減少很多硬體上的需求。