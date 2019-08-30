八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市自8月10日於八里婚紗廣場展開「八里城市沙雕」，9月7日、8日再加碼展出「快閃沙雕創作」從早上開始創作1層樓高的沙雕，傍晚就會被漲潮河水淹沒消失，特殊的快閃表演，代表對冰原融化消失的擔憂，展現對環境保護議題的關心。

近年來因全球暖化，北極融冰速度已比結冰快，嚴重威脅到北極熊的生存，儘管無法親眼目睹冰原的消失，但藉由此次沙雕展「消失的冰原」創作，可讓民眾身歷其境感同身受。

新北市高灘地工程管理處表示，目前展出的13座沙雕受到民眾的喜愛，為提倡環保議題，沙雕師將於9月7日、8日兩天，展出快閃沙雕創作，9月7日將以「消失的冰原」主題，從早上9點半開始夯沙，10點30分雕塑，預計下午2點完成長4公尺、寬3公尺、高1.8公尺的沙雕，完成之後將在晚間6點河水漲潮後而淹沒消失。

而9月8日則以「巨大沙畫」為創作主題，由於沙灘是大自然特別賜予的天然沙畫場，沙雕師預定在早上11點開始進行長50公尺、寬10公尺的「巨大沙畫」藝術創作，預計下午3點完成，展出後將於晚間7點23分河水漲潮後消失。

高管處表示，快閃沙雕對沙雕師是個極大的挑戰，利用河水退潮時快速創作雕塑，一定要在漲潮前完成，平時一座沙雕需3至5天，本次僅能以3至5小時完成，歡迎市民朋友前來觀賞沙雕師的挑戰。