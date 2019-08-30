親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不被諒解的一群：香港反送中警察家屬的心聲

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市自8月10日於八里婚紗廣場展開「八里城市沙雕」，9月7日、8日再加碼展出「快閃沙雕創作」從早上開始創作1層樓高的沙雕，傍晚就會被漲潮河水淹沒消失，特殊的快閃表演，代表對冰原融化消失的擔憂，展現對環境保護議題的關心。

近年來因全球暖化，北極融冰速度已比結冰快，嚴重威脅到北極熊的生存，儘管無法親眼目睹冰原的消失，但藉由此次沙雕展「消失的冰原」創作，可讓民眾身歷其境感同身受。

新北市高灘地工程管理處表示，目前展出的13座沙雕受到民眾的喜愛，為提倡環保議題，沙雕師將於9月7日、8日兩天，展出快閃沙雕創作，9月7日將以「消失的冰原」主題，從早上9點半開始夯沙，10點30分雕塑，預計下午2點完成長4公尺、寬3公尺、高1.8公尺的沙雕，完成之後將在晚間6點河水漲潮後而淹沒消失。

而9月8日則以「巨大沙畫」為創作主題，由於沙灘是大自然特別賜予的天然沙畫場，沙雕師預定在早上11點開始進行長50公尺、寬10公尺的「巨大沙畫」藝術創作，預計下午3點完成，展出後將於晚間7點23分河水漲潮後消失。

高管處表示，快閃沙雕對沙雕師是個極大的挑戰，利用河水退潮時快速創作雕塑，一定要在漲潮前完成，平時一座沙雕需3至5天，本次僅能以3至5小時完成，歡迎市民朋友前來觀賞沙雕師的挑戰。

另外，晚間婚紗廣場也會有燈光秀與以「囍悅」為主題的光雕，包含芎頂涼亭、高跟鞋、南瓜馬車、水藍波紋光廊及玩美戀歌等多處光環境營造設施，營造出浪漫愛戀氣氛，歡迎民眾前來散步、體驗。

八里沙雕展配置圖。圖／新北市高管處提供
八里沙雕展配置圖。圖／新北市高管處提供
分享
晚間婚紗廣場也會有燈光秀與以「囍悅」為主題的光雕，包含高跟鞋、南瓜馬車等多處光環...
晚間婚紗廣場也會有燈光秀與以「囍悅」為主題的光雕，包含高跟鞋、南瓜馬車等多處光環境營造設施。圖／新北市高管處提供
分享
晚間婚紗廣場也會有燈光秀與以「囍悅」為主題的光雕，包含高跟鞋、南瓜馬車等多處光環...
晚間婚紗廣場也會有燈光秀與以「囍悅」為主題的光雕，包含高跟鞋、南瓜馬車等多處光環境營造設施。圖／新北市高管處提供
分享

沙雕快閃

相關新聞

當機、疏散爭議 大巨蛋闖關又失利

2019-08-29 22:52

新北21捷運站一日生活圈 細部計畫上路

2019-08-30 00:26

北市補習班履約保證 不合格271家改善

2019-08-30 00:20

淡海輕軌老街段走河岸？ 初步評估：不可行

2019-08-30 00:13

打造林口「安居樂業首選」侯友宜視察2建設

2019-08-30 00:11

閱讀、寫作不可分割！新北公益寫作班5佳作頒獎

2019-08-30 00:06

北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多

2019-08-29 23:44

回鍋台北畜產公司總座 姚量議駁酬庸

2019-08-29 22:58

淡海輕軌進老街問題多 說明會地方反對

2019-08-29 18:28

迎接安坑輕軌通車 地方盼接駁有配套

2019-08-29 18:27

土地公嶺步道有秘境 眺山看海拜土地公

2019-08-29 18:27

中秋月餅烤肉熱量高 耕莘醫院籲健康吃

2019-08-29 18:26

菜價居高不下 北農啟動平穩菜價措施

2019-08-29 18:10

普度供品通通捐 住新北弱勢家庭

2019-08-29 17:19

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

積極建設林口 除了就業環境還有生態森林小徑

2019-08-29 16:02

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

兒童樂園1000萬人次遊客出爐 情侶出遊共得15萬優惠

2019-08-29 15:49

汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站

2019-08-29 15:44

大巨蛋都審傳放水 林民洲：相信柯被蒙蔽

2019-08-29 14:11

台南北區自治新村僅存眷舍 年近一甲子面臨拆除危機

2019-08-29 13:14

台北畜產公司總座懸缺快3個月 姚量議將回鍋

2019-08-29 12:12

新北抽驗中秋食品125件 違者最高可罰300萬

2019-08-29 12:09

海洋音樂祭 貢寮明開唱

2019-08-29 11:18

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

「踩繪台中」搭套裝行程 台中自行車嘉年華開跑

2019-08-29 08:00
看更多

熱門文章

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32

影／再多錢也不行 宜蘭罹癌柚農守信 不到時間不賣柚

2019-08-29 17:12

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站

2019-08-29 15:44

王安邦辭官桃園輔選小英 鄭文燦：他經驗豐富

2019-08-29 13:18

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30

30多年首見！台南官田菱角因大雨影響受粉災情慘

2019-08-29 13:29

基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48

南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09

和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34

影／立委選舉宜蘭藍營鬧分裂 呂國華：只要我努力就OK

2019-08-29 11:46

激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44

基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐

2019-08-29 17:42

宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌

2019-08-30 00:32

桃市5里周六辦里長缺額補選 這里「一票就當選」

2019-08-29 15:42

青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

2019-08-29 14:05

高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議

2019-08-29 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top