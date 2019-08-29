氣爆善款運用有「霸王條款」？綠議員：八仙塵爆等亦同

2019-08-29 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜競選團隊今天上午召開記者會，指高雄氣爆事件發生後，市府社會局提出「八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」，未來規定行政費用以善款專戶總收入計算「不超過千分之一為上限」，後來卻修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，質疑是「帝王條款」。

高雄市議員康裕成晚上在臉書打臉韓競選團隊的說法，指「國民黨打高雄氣爆，除了打到江宜樺，還打到朱立倫、侯友宜、傅崐萁！」

康裕成說，新北八仙塵爆及花蓮震災的善款管理作業要點，其運用範圍都有「其他經本會審核通過之必要經費」。

新北市政府辦理八仙粉塵氣爆案捐贈專款作業要點-第五條第五項、花蓮縣政府○二○六地震災害捐款管理及監督作業要點-第四條第八項。「其他經本會審核通過之必要經費」，其實不是帝王條款，是一條未來若有其他未盡事宜在相關監督下可讓善款發揮最大效益的條文。更別說，這其實是非常多各類公共事務基金都會有的一條通用條文。

康裕成表示，國民黨韓國瑜競選辦公室第一次在高雄開記者會正式亮相，就連出兩個大烏龍，一個是不知道陳菊是陪江宜樺勘災；一個是不知道國民黨自己執政的縣市善款也有這一條條文。