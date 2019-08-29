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淹水清淤不見好 板橋路段雨水下水道灌滿混凝土

2019-08-29 19:10聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經新北市水利局巡視後發現，大仁街的雨水下水道有3處被混凝土灌滿，導致雨水無法排出。在水利局連夜趕工後，堵塞處已於8月25日全數清除、修繕，新北市長侯友宜今也到場視察。

板橋大仁街末端銜接楠仔溝的150公尺，這幾年有發生機淹水的情況，原本以為清淤之後就能解決問題，但今年再度淹水，經探查後發現，路面下的雨水下水道管線被混凝土擠滿，導致雨水無法排出。

水利局長宋德仁表示，該地區過去在施作自來水管線時，因沒注意到鄰近的雨水下水道，在施作過程中，震動或挖掘導致雨水下水道脫管，之後再回填混凝土時，整個雨水下水道才會都被灌滿混凝土，造成該地區淹水情況頻頻。

由於該地區巷道狹小，車流量又多，水利局無法在平日白天時施工，因此在夜間或假日時連夜趕工，希望趕在下一個颱風來臨前可以做好工程，避免民眾需再度忍受淹水的困擾。水利局表示，由於混凝土凝固在水管中，需先把路面挖開，打破水管，再利用機具或派人進入直徑達90公分的管線中剷除混凝土，過程非常辛苦。

此工程從8月5日開始動工，原本預計9月22日完工，但因施作人員連夜搶修，因此提前至8月25日完工，從堵塞的3處水管中，總共清出約25平方公尺的混凝土。水利局說，原本當地里長建議新建一條管線，將雨水直接排至楠仔溝，但須花費逾3000萬元，經水利局檢視、補修水管，最後花費約340萬元完成工程。

新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已於8月25...
新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已於8月25日全數清除。記者胡瑞玲／攝影
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新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已全數清除，...
新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已全數清除，新北市長侯友宜今也到場視察。記者胡瑞玲／攝影
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新北市水利局長宋德仁表示，該地區過去在施作自來水管線時，因沒注意到鄰近的雨水下水...
新北市水利局長宋德仁表示，該地區過去在施作自來水管線時，因沒注意到鄰近的雨水下水道，再回填混凝土時，整個雨水下水道才會都被灌滿混凝土，造成該地區淹水情況頻頻。記者胡瑞玲／攝影
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新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已全數清除，...
新北市板橋大仁街路段因不斷發生積淹水情況，經水利局連夜趕工後，堵塞處已全數清除，新北市長侯友宜今也到場視察。記者胡瑞玲／攝影
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淹水侯友宜

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