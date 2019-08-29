親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

2歹徒持槍洗劫高雄豪宅 捆綁女屋主逃逸無蹤

淡海輕軌進老街問題多 說明會地方反對

2019-08-29 18:28觀天下 記者許端驛／淡水報導

「淡海輕軌藍海線，基本設計階段」第二場說明會，由於輕軌要開進中正路老街，許多居民...
「淡海輕軌藍海線，基本設計階段」第二場說明會，由於輕軌要開進中正路老街，許多居民都表達強烈反對。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
新北市捷運局昨(28)日晚上在淡水圖書館演藝廳舉辦「淡海輕軌藍海線，基本設計階段」第二場說明會，由於輕軌要開進中正路老街，許多居民都表達強烈反對，也希望市府要重新考慮所有可能，重新規劃輕軌路線。

民安里長鄭英和表示，輕軌進到路面原本就不寬的老街，只會更塞，更會影響到，商家上下貨、老街老舊建物的安全、汽機車塞車、還有機車停車與行人空間等許多問題。

市議員鄭宇恩表示，若是老街不可行，是否改走中山路雙向，因為有這麼多的資源可以投入淡水建設，相當的不容易，也希望捷運局可要重想思考。

市議員蔡錦賢說，為了老街居民的方便與權益，表達反對輕軌進入老街，因為會產生許多無法解決的問題。

市議員陳偉杰說，捷運局在規劃時，應該要做好完整的準備，要解開居民的疑慮，這場說明會才有意義。

立委呂孫綾則說，輕軌進到老街，讓整體的交通服務品質更降低，這樣還有需要輕軌嗎?

立委參選人洪孟楷則說，對於這一份說明會的簡報很難讓居民信服，也希望市府要重新考慮所有可能，重新規劃。

現場許多民眾與民意代表提出許多意見與質疑，包括了輕軌藍海線二期，軌道型式，對共用道路的路權影響，現場反對聲音佔大多數，但也有民眾表達不一樣的看法。

民眾張先生表示，對於不想改變現狀反對輕軌的老街而言，萬一未來老街商圈落沒了，是否可以再引進輕軌，而輕軌是一項減碳環保的大眾交通工具，又能夠串連捷運淡水站與沙崙地區，因此也希望捷運局好好的規劃。

立委參選人陳昭宏就說，對於這項建設表達讚同，因為未來淡江大橋開通之後，將會改變整個淡水的交通流量與型態。

新北市捷運工程局副局長詹榮鋒表示，藍海線規劃路線從漁人碼頭到捷運淡水站，路線全長約4.4km，共設置6座平面車站，全部採平面型式，有B型與C型兩種路權模式。

雖然在說明會現場反對聲音不斷，但捷運局也希望可以串連起整個輕軌系統，而不是只針對老街的利與弊，也希望未來可以透過溝通說明，來解除居民的疑慮。

淡海輕軌老街捷運

相關新聞

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

迎接安坑輕軌通車 地方盼接駁有配套

2019-08-29 18:27

土地公嶺步道有秘境 眺山看海拜土地公

2019-08-29 18:27

中秋月餅烤肉熱量高 耕莘醫院籲健康吃

2019-08-29 18:26

菜價居高不下 北農啟動平穩菜價措施

2019-08-29 18:10

普度供品通通捐 住新北弱勢家庭

2019-08-29 17:19

積極建設林口 除了就業環境還有生態森林小徑

2019-08-29 16:02

兒童樂園1000萬人次遊客出爐 情侶出遊共得15萬優惠

2019-08-29 15:49

汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站

2019-08-29 15:44

大巨蛋都審傳放水 林民洲：相信柯被蒙蔽

2019-08-29 14:11

台南北區自治新村僅存眷舍 年近一甲子面臨拆除危機

2019-08-29 13:14

台北畜產公司總座懸缺快3個月 姚量議將回鍋

2019-08-29 12:12

新北抽驗中秋食品125件 違者最高可罰300萬

2019-08-29 12:09

海洋音樂祭 貢寮明開唱

2019-08-29 11:18

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

「踩繪台中」搭套裝行程 台中自行車嘉年華開跑

2019-08-29 08:00

土城中央公園停車場 9月1日起營運

2019-08-29 00:25

大巨蛋今審查 聚焦疏散模擬

2019-08-29 00:17

秀朗橋站、景平站開發案 率先招商說明會

2019-08-29 00:17

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

泡泡足球賽、不插電音樂…浪漫白沙灣 周六日「好行」

2019-08-29 00:02

台北美食月9月登場 42家潮餐廳 找網紅評點

2019-08-28 23:48

新北無人巴士 年底上路測試

2019-08-28 23:17

解決塞車 新北設智慧運輸中心

2019-08-28 23:12

談都更成績提蘇揆僅完成1件 侯友宜：市長要有魄力解決

2019-08-28 19:42

三重道路淹水之苦 議員籲做透保水工程

2019-08-28 19:24

淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌

2019-08-28 19:23

爭取了三年 汐止垃圾轉運站路終重鋪

2019-08-28 19:23

家園無菸蒂 汐止城中里志工狂撿上千支

2019-08-28 19:22

平溪巷弄坑坑洞洞 居民自力修補盼改善

2019-08-28 19:21

美食月開跑 北市招募網紅行銷42家台北潮食尚餐廳

2019-08-28 15:36

國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝

2019-08-28 14:07
看更多

熱門文章

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地

2019-08-28 19:31

身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

孵出來了！白河-嘉義高鐵公車 周日上路

2019-08-29 00:03

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30

廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對

2019-08-28 19:59

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

苗栗北橫橋墩下竟成「垃圾天堂」 議員批：縣府管理疏失

2019-08-28 19:33

彰化田中養黑水虻 廚餘不夠吃

2019-08-29 00:03

氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌

2019-08-28 19:23

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

頭城今晚搶孤 賽場飄政治味

2019-08-29 00:09

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top