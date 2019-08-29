淡海輕軌進老街問題多 說明會地方反對

2019-08-29 18:28 觀天下 記者許端驛／淡水報導



「淡海輕軌藍海線，基本設計階段」第二場說明會，由於輕軌要開進中正路老街，許多居民都表達強烈反對。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市捷運局昨(28)日晚上在淡水圖書館演藝廳舉辦「淡海輕軌藍海線，基本設計階段」第二場說明會，由於輕軌要開進中正路老街，許多居民都表達強烈反對，也希望市府要重新考慮所有可能，重新規劃輕軌路線。

民安里長鄭英和表示，輕軌進到路面原本就不寬的老街，只會更塞，更會影響到，商家上下貨、老街老舊建物的安全、汽機車塞車、還有機車停車與行人空間等許多問題。

市議員鄭宇恩表示，若是老街不可行，是否改走中山路雙向，因為有這麼多的資源可以投入淡水建設，相當的不容易，也希望捷運局可要重想思考。

市議員蔡錦賢說，為了老街居民的方便與權益，表達反對輕軌進入老街，因為會產生許多無法解決的問題。

市議員陳偉杰說，捷運局在規劃時，應該要做好完整的準備，要解開居民的疑慮，這場說明會才有意義。

立委呂孫綾則說，輕軌進到老街，讓整體的交通服務品質更降低，這樣還有需要輕軌嗎?

立委參選人洪孟楷則說，對於這一份說明會的簡報很難讓居民信服，也希望市府要重新考慮所有可能，重新規劃。

現場許多民眾與民意代表提出許多意見與質疑，包括了輕軌藍海線二期，軌道型式，對共用道路的路權影響，現場反對聲音佔大多數，但也有民眾表達不一樣的看法。

民眾張先生表示，對於不想改變現狀反對輕軌的老街而言，萬一未來老街商圈落沒了，是否可以再引進輕軌，而輕軌是一項減碳環保的大眾交通工具，又能夠串連捷運淡水站與沙崙地區，因此也希望捷運局好好的規劃。

立委參選人陳昭宏就說，對於這項建設表達讚同，因為未來淡江大橋開通之後，將會改變整個淡水的交通流量與型態。

新北市捷運工程局副局長詹榮鋒表示，藍海線規劃路線從漁人碼頭到捷運淡水站，路線全長約4.4km，共設置6座平面車站，全部採平面型式，有B型與C型兩種路權模式。

雖然在說明會現場反對聲音不斷，但捷運局也希望可以串連起整個輕軌系統，而不是只針對老街的利與弊，也希望未來可以透過溝通說明，來解除居民的疑慮。