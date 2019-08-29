銀光記憶寶盒升級版 新北長輩分享影像日記

2019-08-29 18:29 中央社 新北29日電



新北市三重區光田社區關懷據點今天聘請專業老師教導長輩影像製作和剪輯技巧，開心成功完成趣味小短片，讓銀髮長輩學習製作銀光記憶寶盒，為自己留下精彩的人生故事。

新北市府社會局今天表示，三重光田社區關懷據點與新北市公用頻道活化委員會、天外天數位有線電視，聯合主辦「城市光影」活動，阿公、阿嬤們相當開心學習拍影片、剪輯短片，紛紛表示要傳給兒孫炫耀一番。

光田社區關懷據點長輩，跟著老師從最基礎的照片構圖，顏色、光線調整，到影片剪輯技巧，各自成功完成趣味小短片，彼此快樂分享討論。

三重區光田里長吳勝文表示，社區關懷據點曾開辦過手機課程，長輩都有基礎和概念。三重志工隊長沈美英帶著佈老志工學習製作銀光記憶寶盒培訓，這次再與有線電視合作學手機影音剪輯，更可充實寶盒內容，用影像寫日記，留下最美好的記憶。

新北市公用頻道活化委員會秘書長薛宏基表示，教長輩如何以手機拍攝家人生活點滴，並善用手機軟體製作影片，完成的影片還可以投稿到公用頻道播出，分享歡樂。

天外天數位有線電視董事長周詳人表示，關心社會公益，除推廣公用頻道也教導長輩使用手機製作影片，希望長輩可為自己和家人紀錄快樂的時光。