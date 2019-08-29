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開學了！背書包上學免痠痛有這5訣竅

2019-08-29 17:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

明年就是開學日了，學生們正緊鑼密鼓進行收心操，準備背起書包上學去，不過物理治療師提醒，現在小學生的書包動輒3到5公斤重，如果背書包的姿勢不當，如背帶太長、背的時候沒有靠近腰部等，導致脊椎受力過重，小小年紀就可能出現肩頸痠痛，甚至頭痛、腰痛症狀！

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張藝薰說，曾遇過就讀國小二年級的學童，因圓肩、駝背來做復健，原來就是因為書包太重，背的時候脖子不自覺前伸、聳肩、身體前傾，整個背部肌肉緊繃，讓他小小年紀就跟大人一樣經常腰痠背痛。

「千萬不要輕忽背錯書包對身體的影響！」張藝薰提醒，若沒有及時矯正錯誤的背書包姿勢，將會造成身體左右兩側的肌肉不平衡，由於在學學生正處於發育期，身體骨骼及韌帶還未發育完全，很容易受到不當外力影響，嚴重的話可能形成脊椎側彎，進而影響脊椎的生長。

張藝薰提供「學生背書包5訣竅」，也適用有背背包習慣的上班族，包括：書包不宜過重，重量不超過體重10％；書包背帶不能太細，背帶寬度以肩部的一半為宜，以分散肩部壓力；背書包時盡量貼近背部；雙肩後背式的書包下緣避免低於骨盆，若選擇斜背，書包的上緣需在骨盆（髂骨）外側，避免背太低；若選擇單肩背書包者，書包不能須時常兩肩換邊，避免高低肩及脊椎側彎。

物理治療師張藝薰示範正確斜揹書（背）包姿勢，書（背）包的上緣需在骨盆外側，且須常...
物理治療師張藝薰示範正確斜揹書（背）包姿勢，書（背）包的上緣需在骨盆外側，且須常兩肩換邊（圖左），若太低則是錯誤揹法（圖右）。記者蔡容喬／攝影
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許多學生揹書包時，下緣低於骨盆、未貼近背部及駝背，是錯誤方式（圖右）。正確揹書包...
許多學生揹書包時，下緣低於骨盆、未貼近背部及駝背，是錯誤方式（圖右）。正確揹書包姿勢勿過低、並貼近背部（圖左）。記者蔡容喬／攝影
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