開學了！背書包上學免痠痛有這5訣竅

2019-08-29 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



明年就是開學日了，學生們正緊鑼密鼓進行收心操，準備背起書包上學去，不過物理治療師提醒，現在小學生的書包動輒3到5公斤重，如果背書包的姿勢不當，如背帶太長、背的時候沒有靠近腰部等，導致脊椎受力過重，小小年紀就可能出現肩頸痠痛，甚至頭痛、腰痛症狀！

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張藝薰說，曾遇過就讀國小二年級的學童，因圓肩、駝背來做復健，原來就是因為書包太重，背的時候脖子不自覺前伸、聳肩、身體前傾，整個背部肌肉緊繃，讓他小小年紀就跟大人一樣經常腰痠背痛。

「千萬不要輕忽背錯書包對身體的影響！」張藝薰提醒，若沒有及時矯正錯誤的背書包姿勢，將會造成身體左右兩側的肌肉不平衡，由於在學學生正處於發育期，身體骨骼及韌帶還未發育完全，很容易受到不當外力影響，嚴重的話可能形成脊椎側彎，進而影響脊椎的生長。