港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市馬崗漁港日前有釣友在潮間帶海域，發現一尾約1公尺長，重約40台斤的野生老虎大石斑，2名釣友奮力到海中合力把石斑抓住，再慢慢抬上岸，過程石斑力道很大想逃脫，2人的手都被拖到流血，經1小時纏鬥才把大石斑拖上岸。釣友葉明電說，有夠重，約有40斤，十多年來第一次看這麼大尾，可以吃上2周沒問題。

經常在馬崗漁港附近海域釣魚的釣友葉明電說，27日他和一對經常來釣魚的夫婦，在馬崗漁港附近釣魚，有看到潮間帶海域中有一尾大魚，他原本以為不動是死的，並沒有特別注意，但後來這對夫婦發現是活的，他們2人就下去抓，但石斑角力道很大，往前猛衝，他們花了很大力氣才抓到。

葉明電表示，石斑長約100公分，重40多斤，他拖到手都流血，差點拖不上來，十多年來從沒見過這麼大尾的，竟然被他看到，實在很神奇，大家花了1個多小時，終於把牠抓上岸，像這種石斑一般都是在出海才有，可能是漲潮被沖上岸。他說，可以吃2周沒問題。