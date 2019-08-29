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積極建設林口 除了就業環境還有生態森林小徑

2019-08-29 16:02聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市政府為因應林口地區大量人口及產業進駐，規畫林口工一市地重劃區及林口公有市場新建工程，新北市長侯友宜與議員蔡淑君、立委參選人洪孟楷今早也前往現場視察，並表示，完成工程後，將創造產業投資環境與就業機會，讓林口成為「安居樂業」的首選居住地區。

林口工一重劃案與林口市場2項工程與民眾息息相關，因林口工一重劃案擁有機場捷運系統、桃園國際航空城等區位優勢，是未來新北科技產業重心，預計2022年1月完工，將充分提供產業用地需求，增加新五泰地區就業契機。

重劃區內還規畫生態功能的森林小徑，提供居民的休憩公園、減緩熱導效應的透水鋪面、防範豪雨風災的滯洪池、完善的道路共同管道等，透過融入環境永續、生態友善及透水城市的理念，讓工業區成為友善的空間。

侯友宜指出，林口區地理位置優越，連結桃園國際機場，距離北北市各區的交通路網便捷，人口成長快速帶來許多商機、時尚與人潮，除了台灣各地民眾移居外，更吸引許多海外移民回流定居落脚，發展潛力無窮，新北市政府正積極建設林口區，為林口勾勒美麗的願景。

視察完林口工一重劃案後，侯友宜隨即趕往林口市場視察正在施工的新建工程，早期為蔬果肉品採買集散地的舊林口市場，建築超過40年歷史，舊有的環境與結構早不敷使用，為提供攤商及民眾更多元且安源的購物消費環境，市府將舊市場拆除後，於去年6月動土改建多功能市場大樓。

新北市工務局表示，改建後的新林口市場為地上3樓、地下2樓的多功能大樓，1樓為現代化傳統市場，設置「共同處理區」供肉品攤商處理作業，提高市場環境品質；2、3樓則結合公托中心、閱覽室及市民活動中心，地下室則為停車場。

工務局表示，林口市場新建工程融入戶外老茄苳樹庭園景致，串連當地土地公廟，讓民眾來購物的同時，也能閱讀書報，享受兼具自然與人文的多功能服務，此外，此建案今年也榮獲台灣年度桂冠建築之稱的「國家卓越建設獎」最佳規畫類第一名，市府推動公共建築工程的優秀表現受到肯定。

改建後的林口市場將成為地上3曾、地下2層的多功能大樓。記者胡瑞玲／攝影
改建後的林口市場將成為地上3曾、地下2層的多功能大樓。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜及議員蔡淑君、洪孟楷今視察林口市場新建工程。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜及議員蔡淑君、洪孟楷今視察林口市場新建工程。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜指出，林口區地理位置優越，連結桃園國際機場，距離北北市各區的交通路...
新北市長侯友宜指出，林口區地理位置優越，連結桃園國際機場，距離北北市各區的交通路網便捷，人口成長快速帶來許多商機、時尚與人潮。記者胡瑞玲／攝影
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視察完林口工一重劃案後，新北市長侯友宜隨即趕往林口市場視察正在施工的新建工程。記...
視察完林口工一重劃案後，新北市長侯友宜隨即趕往林口市場視察正在施工的新建工程。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（中）與議員蔡淑君（左）、洪孟楷今前往林口視察林口工一市地重劃區。...
新北市長侯友宜（中）與議員蔡淑君（左）、洪孟楷今前往林口視察林口工一市地重劃區。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（右）與議員蔡淑君（右二）、洪孟楷今前往林口視察林口工一市地重劃區...
新北市長侯友宜（右）與議員蔡淑君（右二）、洪孟楷今前往林口視察林口工一市地重劃區。記者胡瑞玲／攝影
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為因應林口地區大量人口及產業進駐，新北市政府規劃林口工一市地重劃區，圖為模擬圖。...
為因應林口地區大量人口及產業進駐，新北市政府規劃林口工一市地重劃區，圖為模擬圖。記者胡瑞玲／攝影
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林口機場捷運

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