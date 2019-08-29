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淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54聯合報 記者王敏旭╱即時報導

淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月動土，預計2024年底完工通車，新北立委呂孫綾今前往視察，其進度已完成1.01％超出預計進度0.52%，呂孫綾說，盼營建署與新北市府共同合作，讓淡水、八里、以及北海岸居民交通便利。

淡江大橋及其連絡道路整體工程，第一標台北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第二標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段工程於2016年3月開工，預計2020年9月完工。

第三標主橋段甫於2018年11月通過行政院核定、今年2月23日開工，新北市長侯友宜、總統蔡英文共同主持開工，淡江大橋總建設經費211.94億元，由中央、地方共同分擔，其中新北市分擔共79.51億元。

公路總局指出，開工至今5支極限載重試驗基樁已在8月14日全數完工，預定在9月15日進行加載作業，另外在八里的挖子尾街以北工區兩側圍籬架設完成，而土石方作業也配合紅火蟻防治措施同步進行。

不過先前有民眾在挖子尾發現一處疑為75年歷史、台灣罕見擁有上下共三層砲工事的砲框舍，呂孫綾說，施工單位應與新北文化局配合，先行規畫3D測繪掃描及擬定異地重置計畫，再報請新北市文化局協調審查，取得多贏局面。

呂孫綾說，淡江大橋完工後可縮短淡水、八里兩地產業活動及通勤距離，減少約15公里、25分鐘車程行車成本，也預留淡海輕軌所需空間，未來將改善淡海新市鎮聯外交通，也減少台2線竹圍路段及關渡大橋30%交通量。

淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工...
淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工通車，目前進度已完成1.01％超出預計進度0.52%。（圖為模擬圖）圖／新北交通局提供
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淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，新北立委呂孫綾（右二...
淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，新北立委呂孫綾（右二）今前往視察。圖／呂孫綾團隊提供
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