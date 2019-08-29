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北市警添購404輛電動機車 值勤兼顧環保

2019-08-29 15:41中央社 台北29日電

行政院兼顧電動與燃油機車發展，增加七期燃油機車補助，電動機車補助將逐年階梯式調降...
行政院兼顧電動與燃油機車發展，增加七期燃油機車補助，電動機車補助將逐年階梯式調降。 聯合報系資料照片
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警方值勤也兼顧環保，台北市警察局今天宣布，採購404輛電動機車Gogoro2，已分配至各分局及交警，供員警執勤使用，其中又以大安分局、信義分局最多各約40多輛。

台北市警察局舉辦「警用巡邏電動機車交車典禮」記者會，出席副市長鄧家基致詞時說，北市治安在全球評比是第3名，這是市政府、警局光榮，希望業者可特別替警方設計電動機車流行裝備，而員警騎乘電動機車巡邏，除可減少環境污染，還能兼顧治安。

市警局指出，為響應車輛低空污排放綠能環保政策，並達成行政院推動公務機車全面電動化目標，市長柯文哲在民國107年指示汰換電動機車原則，一併把公務警車納入名單，並編列預算。

市警局去年先試用6輛電動機車Gogoro2，供派出所員警試乘，經滿意度調查，電動機車使用符合勤務需求。警方指出，今年先採購404輛，預計分配至各分局及交警使用，以大安分局、信義分局最多，各有約40多輛電動機車，預定明年起陸續添購電動機車。

局長陳嘉昌指出，電動機車是未來趨勢，配合市府政策執行汰換舊機車，並改採買電動機車，至於馬力問題，員警執行巡邏時速度不會太快，且電動機車也能加速，不會造成值勤出現狀況。

市警局表示，電動機車極速達每小時90公里，且配備300萬畫素行車紀錄器、前後裝置紅藍色警示燈、電子警報器等。

電動機車北市警察

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