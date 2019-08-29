北市稽查補習班履約保證 271家不合格經糾正才改善

2019-08-29 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市法務局消保官、教育局今年元旦到本月15日陸續抽查910家補習班落實履約保證情況，發現共271家不合格，經糾正才改善；消費爭議方面，今年到8月中共227件，都有退費爭議有關。教育局也提醒消費者，若還沒開課退費，業者最多只能收取1000元；若上一堂課可退費7成；若上課堂數未滿三分之一則可退五成，但達三分之一以上則業者可不退。

近4年來連鎖補習班無預警倒閉嚴重影響消費者權益的事件頻傳，如學承電腦、威爾斯美語、邱素貞瑜珈、查爾斯國際語言等，教育部也在去年7月實施「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，規定業者除非是按月收費，若學費需預繳超過1個月，一定要有4種類型的履約保證，如今上路滿1年。

教育局終身教育科股長楊鎮鴻表示，北市現約2524家補習班，採用聯合連帶保證協定的業者占42%最多，其次為履約保證保險8.2％、銀行提供履約保證1.4％，信託專戶方式因門檻較高，還沒有業者使用，其餘約47.2％的業者則採按月收費。

楊鎮鴻說，271家初次稽查不合格者，主要狀況是業者回報補習費是按月收取，但有些課程卻是按季或學期收費，沒依規提供履約保證，而稽查後業者也都改善；若補習班未依規定使用定型化契約，未依規提供履約保證，經限期改善不改善者可依消保法開罰3萬元到30萬元。

法務局主任消保官楊麗萍則說，補習班消費爭議，今年到8月中則有227件，其中以電腦、美語類為主，主要都是退費問題，造成爭議的類型包含無預警歇業或倒閉、未提供契約審閱期、話術行銷等；其中今年3月倒閉的ANL艾而歐語累積13件投訴居冠，因主要補習人口位於台中，已由地方政府調解；她會建議民眾用信用卡支付較保險，若遭遇補習班倒閉，可在120天內向銀行申請扣回爭議帳款。