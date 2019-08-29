文青和歷史控的季節 戀戀台北城尋古之旅將開跑

2019-08-29 13:52 聯合報 記者郭頤╱即時報導



長期受到文青及民眾喜愛的「戀戀台北城-史蹟趴趴 GO」系列活動即將開跑，即日起民眾可到活動官網線上報名，第一場史蹟半日遊導覽將在9月7日登場，而今年「夜遊古蹟」活動更將與「白晝之夜」結合，要讓民眾一窺台北城的夜晚風韻。

台北市立文獻館舉辦的「戀戀台北城-史蹟趴趴 GO」活動已邁入第12個年頭，為讓民眾尋訪台北城的歷史足跡，今年規畫55場以上的史蹟導覽活動，要帶領民眾一路從9月走訪到11月，活動已在昨天開放報名，民眾可到戀戀台北城活動官網線上登記。

今年第1場史蹟半日遊導覽將在9月7日開始，由文獻館資深導覽志工帶領民眾一起品嘗屬於台北的歷史與故事，而活動起跑儀式「史蹟大會師」將於9月21日上午8時在228和平公園露天音樂臺開場，將齊聚各路史蹟愛好者，歡迎所有歷史控民眾共襄盛舉。

值得一提的是，此次「夜遊古蹟」的尋古活動，將結合10月5日登場的「白晝之夜」，導覽志工將和參與者一同探訪現代大直的人文歷史之美，從充滿歷史底蘊的台北城古蹟，一路走到現代裝置藝術，不僅見證台北城的夜晚風華，也再次爬梳台北的歷史脈絡。