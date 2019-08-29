台南北區自治新村僅存眷舍 年近一甲子面臨拆除危機

2019-08-29 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市北區少數保留至今的眷村房舍自治新村面臨被拆的危機，部分居民認為僅存的兩戶眷舍環境髒亂，周邊都正在興建建案，更顯突兀，要求拆除，上午立委陳亭妃邀集相關前往了解，市府文化資產管理處表示將在兩周內邀請相關討論後續問題。

上午不少人前往現場關切，有長期關注眷村與附近遺址保存的人，也有希望拆除的人。

該眷村是位在台南市定考古遺址「三分子日軍射擊場」西側，興建於民國50年，民國95年拆除，在地方的努力下，保存兩戶及有蔣宋美玲提字的門柱至今，目前土地仍為國防部管理，地目已被畫為公園用地。

陳亭妃與議員陳怡珍上午到場關切，陳亭妃表示，如果地方上認為需要保存，市府有義務協助處理，不能夠像現在長期放著不管，成為地方上的髒亂點。重興里長鄭林阿雪則表示，眷舍早就沒有人在使用，國防部用鐵皮包起來，裡面十分髒亂，應該要拆掉。

而三分子文化促進會理事長郭玲慧則表示，眷舍是在地方長期努力下才得以保存，也象徵著居民對過往的情感，絕對不能說拆就拆，多年來一直爭取文資保存身分未果，希望市府能協助整建，成為地方的特色。

包括國防部與文資處都有人員到場，文化局主任祕書林韋旭同意將在兩周內邀集相關單位協商。

附近原本有自治新村、慈光十三村、果貿二村及自強新村等四處眷村，陸續拆除，地方上發起保存，在訪談耆老的過程中，發現當地有日治時期留下的靶溝，而在97年時正式被登錄為考古遺址，地方上原本希望爭取周邊國防部代管土地一併保留，與靶溝一起還原歷史現場，但未果，國防部將周邊土地一一出售給建商興建房舍，形成全台最小的遺址被包圍在房子中間的窘境。

建案開發過程中，再發現靶溝有向南延申的部分，107年再將延申部分登錄為歷史建物，但居民希望能把保留下來的兩棟眷舍一併登錄為歷建，卻被審議委員會打回票，以至於房舍一直缺乏相關機關協助維護。