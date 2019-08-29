都更第一箭啟動 今起發布實施21站TOD都計案

2019-08-29 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府推動都更三箭，從今天發布並實施辦理「擬定新北市捷運場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點」，新北市城鄉局表示，計畫範圍涵蓋21個捷運站，除了提高都更誘因，也期待在捷運站周圍建立一日生活圈，讓民眾完成各項生活所需。

城鄉局表示，為落實都市更新三箭政策，加速都市更新的推動，從今年5月27日辦理都市計畫公開展覽30日，計畫範圍涵蓋三重站、菜寮站、臺北橋站、徐匯中學站、三民高中站、新莊站、頭前庄站、大坪林站、七張站、頂溪站、永安市場站、景安站、中和站、土城站、海山站、板新站、新埔站及新埔民生站、府中站、淡水站、紅樹林站等21站優先推動場站周邊地區範圍。歷經2次小組會議審查，再到都市計畫委員會審議，全案從公開展覽到審議通過歷時不到3個月。

城鄉發展局局長黃一平表示，市府透過大眾運輸發展為導向的都市發展策略，設計相關配套制度，在適用範圍內，申請者應繳納增額容積價金，並提供托老、托幼或社宅等公益性設施，最高可獲取50%增額容積，除提高都市更新誘因外，也期待於捷運場站周邊地區建立透過步行即可完成就業、就學、居住及消費等一日生活所需活動及以人為主的生活環境。