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新北抽驗中秋食品125件 違者最高可罰300萬

2019-08-29 12:09聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

中秋節即將到來，新北市衛生局前陣子抽驗市售月餅成品、餡料及烤肉食材等中秋節應景食品共計125件，全數符合規定。新北市衛生局表示，業者勿心存僥倖，製作產品時環境須符合食品良好衛生規範準則、原物料應自主管理，違者可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

新北市衛生局副局長許朝程說明，今年中秋應節應景食品抽驗品項，包括月餅成品、餡料及烤肉常用的食材，如蔬菜、水果、肉類、水產類及水產類加工製品及烤肉醬等，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、保色劑、動物用藥殘留、農藥殘留及非准用添加物。

許朝程說，選購伴手禮或相關應景食品時，應選擇良好商譽廠商，完整包裝的食品可注意標示是否完整，包括品名、內容物名稱、重量、廠商名稱電話號碼及地址、有效日期等；購買後、食用完畢前也要適當存放並在保存期限內盡速食用，避免食品腐壞甚至造成食品中毒。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦也提醒，業者勿心存僥倖，製作產品時環境須符合食品良好衛生規範準則、原物料應自主管理；注意儲藏條件，確保所製售的產品皆符合衛生安全，使用食品添加物時遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，違者將依食品安全衛生管理法處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局派員抽查中秋應節應景食品共125件，全數符合標準。圖／新北市衛生局提供
衛生局派員抽查中秋應節應景食品共125件，全數符合標準。圖／新北市衛生局提供
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衛生局抽驗中秋節應景食品，呼籲業者勿存僥倖心態。圖／新北市衛生局提供
衛生局抽驗中秋節應景食品，呼籲業者勿存僥倖心態。圖／新北市衛生局提供
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衛生局中秋節

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