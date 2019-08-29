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林洲民：大巨蛋勿放水 柯文哲：過不過都是很複雜

2019-08-29 12:00聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

大巨蛋今早進入台北市都市設計審議委員會審查，此次是台北市府新聘任都審委員首次審大巨蛋案，台北市都發局前局長林洲民昨天深夜在臉書發表一篇致台北市長柯文哲公開信，喊話柯P勿放水。

台北市長柯文哲上午出席政風處兒童誠信月主題動畫首映會時指出，大巨蛋審議，他知道過不過都很複雜，最好的方法就是公開透明，所以一開始就決定審查會全程直播，因為全程直播，會留下紀錄。

台北市長柯文哲上午出席政風處兒童誠信月主題動畫首映會時受訪，媒體一窩蜂包圍，他露...
台北市長柯文哲上午出席政風處兒童誠信月主題動畫首映會時受訪，媒體一窩蜂包圍，他露出驚訝表情。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲上午出席政風處兒童誠信月主題動畫首映會時受訪指出，大巨蛋審議，他知...
台北市長柯文哲上午出席政風處兒童誠信月主題動畫首映會時受訪指出，大巨蛋審議，他知道過不過都很複雜，最好的方法就是公開透明。記者林俊良／攝影
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北市大巨蛋直播

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