林洲民：大巨蛋勿放水 柯文哲：過不過都是很複雜

相關新聞
海洋音樂祭 貢寮明開唱2019-08-29 11:18
新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」2019-08-29 09:54
台北畜產公司總座懸缺快3個月 姚量議將回鍋2019-08-29 12:12
新北抽驗中秋食品125件 違者最高可罰300萬2019-08-29 12:09
淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行2019-08-29 11:09
「踩繪台中」搭套裝行程 台中自行車嘉年華開跑2019-08-29 08:00
土城中央公園停車場 9月1日起營運2019-08-29 00:25
大巨蛋今審查 聚焦疏散模擬2019-08-29 00:17
秀朗橋站、景平站開發案 率先招商說明會2019-08-29 00:17
新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化2019-08-29 00:14
泡泡足球賽、不插電音樂…浪漫白沙灣 周六日「好行」2019-08-29 00:02
台北美食月9月登場 42家潮餐廳 找網紅評點2019-08-28 23:48
新北無人巴士 年底上路測試2019-08-28 23:17
解決塞車 新北設智慧運輸中心2019-08-28 23:12
談都更成績提蘇揆僅完成1件 侯友宜：市長要有魄力解決2019-08-28 19:42
三重道路淹水之苦 議員籲做透保水工程2019-08-28 19:24
淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌2019-08-28 19:23
爭取了三年 汐止垃圾轉運站路終重鋪2019-08-28 19:23
家園無菸蒂 汐止城中里志工狂撿上千支2019-08-28 19:22
平溪巷弄坑坑洞洞 居民自力修補盼改善2019-08-28 19:21
美食月開跑 北市招募網紅行銷42家台北潮食尚餐廳2019-08-28 15:36
新北銀髮俱樂部 今年新增179處超越目標2019-08-28 14:33
增設通學巷、智慧站牌 新北更好行2019-08-28 14:29
國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝2019-08-28 14:07
無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」2019-08-28 12:43
取經新北惜食分享餐廳 外國代表盼發展相似經驗2019-08-28 12:42
北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰2019-08-28 12:20
土城中央公園地下停車場9月營運 321格車位紓解需求2019-08-28 12:20
本周六日浪漫白沙灣生活節 搭台灣好行1日券享好康2019-08-28 12:19
打造智慧運輸中心 侯友宜：民怨不等人2019-08-28 12:17
「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發2019-08-28 12:04
8月31日泰山獅王文化節 泰國南仙秀「舞獅疊羅漢」2019-08-28 11:18
北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請2019-08-28 08:33
熱門文章
田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃2019-08-28 19:32
不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀2019-08-28 20:32
【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現2019-08-28 21:01
中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地2019-08-28 21:08
影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手2019-08-28 20:27
影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢2019-08-29 07:40
「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委2019-08-28 22:49
熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度2019-08-28 15:35
台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？2019-08-28 21:34
竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕2019-08-28 12:57
屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元2019-08-28 15:35
嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民2019-08-28 15:42
影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨2019-08-28 14:59
高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰2019-08-28 14:48
花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤2019-08-28 13:05
南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力2019-08-28 15:51
新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」2019-08-29 09:54
桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地2019-08-28 19:31
民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶2019-08-29 11:15
影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通2019-08-28 14:11
竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋2019-08-28 15:31
桃園首間社宅9月將開放入住 1樓將設庇護工場2019-08-28 18:19
愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地2019-08-28 23:51
搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架2019-08-28 14:50
李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」2019-08-29 09:41
無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」2019-08-28 12:43
車友請注意! 台南市新增6支測速照相地點看這裡2019-08-29 09:25
閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百2019-08-28 16:57
廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對2019-08-28 19:59
推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合2019-08-29 11:54
淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行2019-08-29 11:09
苗栗北橫橋墩下竟成「垃圾天堂」 議員批：縣府管理疏失2019-08-28 19:33
企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討2019-08-28 21:09
台南玉皇宮捐住警器 24年來慷捐2千萬消防配備2019-08-28 15:31
新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化2019-08-29 00:14
民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光2019-08-28 17:32
大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料2019-08-29 11:25
彰化田中養黑水虻 廚餘不夠吃2019-08-29 00:03
影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡2019-08-29 08:01
淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌2019-08-28 19:23
留言