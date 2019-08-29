林洲民：大巨蛋勿放水 柯文哲：過不過都是很複雜

2019-08-29 12:00 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



大巨蛋今早進入台北市都市設計審議委員會審查，此次是台北市府新聘任都審委員首次審大巨蛋案，台北市都發局前局長林洲民昨天深夜在臉書發表一篇致台北市長柯文哲公開信，喊話柯P勿放水。