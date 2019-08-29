海洋音樂祭 貢寮明開唱

2019-08-29 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」明起一連3天在貢寮福隆海水浴場開唱，不僅有頑童MJ116、吳青峰等藝人壓軸演出，參加海洋獨立音樂大賞的樂團也將在8月31日分出高下，此外今年還有海灘電音趴，喜好音樂的民眾不容錯過。

新北觀旅局指出，海祭明天首日就邀請麋先生、化學猴子、八三夭、Trash樂團及壓軸演出的頑童MJ116，還有來自泰國的Big Ass、新加坡的.gif、日本Jyocho以及韓國Live Yubin，多達23組國內外知名演出團體。

海祭第2天重頭戲就是「海洋獨立音樂大賞」，觀旅局表示，評審團一致公認今年在整體類型、風格、音樂水平或曲風分布都相當成熟的一屆，另外也邀請去年得獎團體夕陽武士、美秀集團、Mafana擔任回歸演出嘉賓。

觀旅局說，獨立大賞也邀請邀請3組曾獲得海洋音樂大賞的樂團，包括圖騰樂團、MATZKA&Di Ho、BOXING樂團並團演出「原來如此」大秀，融入原創、原住民音樂雙重意義，將呈現元曲風混搭的音樂特色。

除此之外，今年海祭也首度舉辦「貢襄盛舉」電音派對，由國內知名電音DJ製作人大衛領軍，包含顏值超高的DJ Michelle C & Veronica、DJ Fion、DJ Jimi、DJ Soniya等15組DJ登台演出。

觀旅局表示，海祭最後一天將由吳青峰擔任壓軸演出，另也邀請老王樂隊、Tizzy Bac、來自印尼的Parau、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐，還有草屯囝仔&臭屁嬰仔、台客電力公司&羅百吉等組合演出。