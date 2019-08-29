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淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

淡海輕軌藍海線第二期計劃展開中，遊客能從北捷淡水站轉乘到淡水漁人碼頭，共設6座平面車站，預計2024年完工。新北市捷運工程局昨晚辦理淡海輕軌第二期基本設計老街場說明會，上百名居民參與，且多數均要求不要蓋進老街，擔心屆時道路服務水準更糟，也有人建議改走河岸邊，不過新北捷運局初步評估不可行。

淡海輕軌第二期路線起於中山路（台2乙線）與中正路（淡水老街）交叉口，上下行軌由此分為「台2乙段」及「淡水老街段」採單軌布設，交會於文化路與中正路併為雙軌，沿台2乙線往西布設到淡水漁人碼頭，全線共設置6座平面車站，目前正辦理基本設計工作，預定2020年施工，2024年完工。

新北捷運局副局長詹榮鋒今天表示，21日舉行第一場說明會，蒐集老街人行道寬度退縮、清水市場停放機車等意見，昨天在說明會中提出老街人行道維持3公尺的路面配置，並保留現有單雙月停車模式；另機車停車問題，研議淡水老街廣場預定設置V21站處，設置地下機車停車場，容納清水市場及轉乘捷運的停車需求。

捷運局昨播放國外輕軌影片，讓民眾了解C型共用路權、一般人、車混合行駛的軌道配置，在國外是如何運作；不過，仍有民眾質疑「老街路寬才12公尺，已經夠擠了，能否可以改走河岸邊？」

對此，詹榮鋒說，輕軌走海邊受到水利法規限制，且影響河岸景觀，經初步評估不可行；若來回都走中山路，則需考量中山路路幅條件，且淡水河岸的觀光客就無法直接進入老街，失去輕軌幫助老街的美意，接下來會再多與鄉親溝通，多拜會議員、地方意見領袖，以確保輕軌進老街為當地帶來正面幫助。

淡海輕軌分兩期興建，第一期路網包含綠山線紅樹林站至崁頂站（V01至V11）及藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站（V26至V28），第二期路網則包含藍海線淡水站至淡水漁人碼頭站（V21至V26），其中第二期路線全長約4.4公里，共設置6座平面車站（V21、V22L、V22R、V23、V24、V25）。

淡海輕軌藍海線第二期部分路段將採取人車混合行駛的「C型路權」。圖／新北捷運局提供
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淡海輕軌綠山線去年底通車，藍海線第二期預計2024年完工。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌老街淡水河

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