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中原資管、華碩電腦 菲國偏鄉點亮資訊教育之光

2019-08-29 10:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

中原大學資訊管理學系12名師生，與華碩文教基金會合作，暑假遠赴菲律賓南民答那峨島擔任資訊志工。透過2周的資訊教育營隊課程，為當地120名位高中生，開啟電腦程式、手機APP、網頁設計、機器人控制的資訊世界，完成了台灣青年首度在南民答那峨島的國際志工服務。

菲律賓智慧方舟國際志工團，由中原大學資管系吳肇銘教授率11名學生組成，在華碩文教基金會、資訊工業策進會協助下，8月初前往菲律賓南民答那峨島Cotabato省Kabaan市，與南民答那峨大學合作，為當地120位學生舉辦為期兩周、兩個梯次的資訊教育營隊。

當地多是原住民部落家庭，生活以農業為主，相較菲律賓其他地區貧窮與落後。志工團隊長莊英讓同學表示，為了讓學生更容易對於數位科技產生興趣，營隊特別採用了遊戲介面的網路工具，來讓營隊學員能很快地認識程式邏輯，並且很容易地設計出電腦與手機的遊戲程式，以及個人網頁。

2周營隊課程導引學員，奠定良好的電腦基礎，藉此改善部落農業地區數位落差問題。當地孩子更感動地表示，謝謝台灣，謝謝中原大學來到菲律賓，帶給我們難得的電腦知識與難忘的歡樂回憶。

國際志工團隊指導老師資管系教授吳肇銘表示，除辦理資訊教育營隊，在華碩文教基金會以及當地台商擎天創意農業生技公司陳逸勇協助下，志工團隊更以南民答那峨大學為據點，建立台灣數位機會中心。

志工團隊將華碩所捐贈的40台再生電腦，完成安裝與網路架設，為當地成立了第一所台灣數位機會中心Kabacan TDOC (Taiwan DigitalOpportunity Center)，不但可以提供該校師生使用，未來希望也能成為該地區的電腦學習、訓練的地點。

為了讓當地學生更認識台灣，營隊中也穿插了台灣節慶介紹、中文教學、中文歌曲教唱、寫春聯等文化體驗活動，同時也以中原大學為例，介紹台灣的高等教育環境。

營隊結束後，每個學員嘴上紛紛掛著「謝謝台灣」、「我愛你台灣」、「中原第一名」等，並且積極詢問要如何申請台灣的大學。這批學生國際志工除了擔任教學老師，儼然也成了台灣南向政策、民間交流的最佳代言人。

營隊最後的結業典禮，由南民答那峨大學校長Francisco Gil N.Garcia親自出席主持，並頒發感謝狀、校服，給每一位中原大學師生，感謝台灣、中原大學，特別將電腦、科技新知及熱情帶到南民答那峨島來。

菲國協助活動的農學院院長Josephine rabanal migalbin更安排讓學員，為大家戴上紀念祝福項鍊，象徵學校對大家的感謝、祝福與期待。幾位上台分享的高中生更不斷提到，「你們一定要再回來、一定不要忘記我們！」，讓台菲之間的情誼沸騰到最高點。

吳肇銘教授表示，中原大學到在菲國的服務成果十分豐碩，也受到當地學校相當高的評價與肯定。未來，也會持續與華碩文教基金會、資策會、馬尼拉經濟文化辦事處、擎天創意農業生技公司、菲華關愛基金會等單位合作，持續協助培育在地資訊種子教師，導入智慧農業、大數據資料庫建立等課程，讓這份來自台灣的愛心延續下去。

中原大學攜手華碩基金會為菲律賓南民答那峨島成立第一所台灣數位機會中心。圖／中原大...
中原大學攜手華碩基金會為菲律賓南民答那峨島成立第一所台灣數位機會中心。圖／中原大學提供
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中原大學資管系學生在菲律賓南民答那峨島服務，希望讓當地孩子更容易對於數位科技產生...
中原大學資管系學生在菲律賓南民答那峨島服務，希望讓當地孩子更容易對於數位科技產生興趣。圖／中原大學提供
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中原大學「菲律賓智慧方舟國際志工團」今年暑假前往菲律賓南部民答那峨，為當地120位學生舉辦資訊教育營隊。圖／中原大學提供
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中原資管學生在菲律賓南民答那峨島舉辦資訊營隊，讓當地孩子對於數位科技更有學習概念與基礎。圖／中原大學提供
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中原大學攜手華碩基金會，完成台灣青年首度在南民答那峨島的國際志工服務。圖／中原大...
中原大學攜手華碩基金會，完成台灣青年首度在南民答那峨島的國際志工服務。圖／中原大學提供
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中原大學資管系攜手華碩基金會用電腦做外交，為南民答那峨島點亮資訊教育之光。圖／中原大學提供
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中原大學資訊管理學系與華碩文教基金會合作，遠赴菲律賓南民答那峨島擔任資訊志工。圖...
中原大學資訊管理學系與華碩文教基金會合作，遠赴菲律賓南民答那峨島擔任資訊志工。圖／中原大學提供
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中原大學資訊管理學系12位師生，今年暑假與華碩文教基金會共同合作，遠赴菲律賓南民答那峨島舉辦資訊營隊，讓當地孩子對於數位科技更有學習概念與基礎。圖／中原大學提供
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中原大學與南民答那峨大學合作，為當地120位學生舉辦為期兩週、兩個梯次的資訊教育營隊。圖／中原大學提供
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參與營隊的學員開心分享在App_Inventor課程做出屬於自己的拉霸機APP。...
參與營隊的學員開心分享在App_Inventor課程做出屬於自己的拉霸機APP。圖／中原大學提供
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中原大學菲律賓

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