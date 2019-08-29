中原資管、華碩電腦 菲國偏鄉點亮資訊教育之光

2019-08-29 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



中原大學資訊管理學系12名師生，與華碩文教基金會合作，暑假遠赴菲律賓南民答那峨島擔任資訊志工。透過2周的資訊教育營隊課程，為當地120名位高中生，開啟電腦程式、手機APP、網頁設計、機器人控制的資訊世界，完成了台灣青年首度在南民答那峨島的國際志工服務。

菲律賓智慧方舟國際志工團，由中原大學資管系吳肇銘教授率11名學生組成，在華碩文教基金會、資訊工業策進會協助下，8月初前往菲律賓南民答那峨島Cotabato省Kabaan市，與南民答那峨大學合作，為當地120位學生舉辦為期兩周、兩個梯次的資訊教育營隊。

當地多是原住民部落家庭，生活以農業為主，相較菲律賓其他地區貧窮與落後。志工團隊長莊英讓同學表示，為了讓學生更容易對於數位科技產生興趣，營隊特別採用了遊戲介面的網路工具，來讓營隊學員能很快地認識程式邏輯，並且很容易地設計出電腦與手機的遊戲程式，以及個人網頁。

2周營隊課程導引學員，奠定良好的電腦基礎，藉此改善部落農業地區數位落差問題。當地孩子更感動地表示，謝謝台灣，謝謝中原大學來到菲律賓，帶給我們難得的電腦知識與難忘的歡樂回憶。

國際志工團隊指導老師資管系教授吳肇銘表示，除辦理資訊教育營隊，在華碩文教基金會以及當地台商擎天創意農業生技公司陳逸勇協助下，志工團隊更以南民答那峨大學為據點，建立台灣數位機會中心。

志工團隊將華碩所捐贈的40台再生電腦，完成安裝與網路架設，為當地成立了第一所台灣數位機會中心Kabacan TDOC (Taiwan DigitalOpportunity Center)，不但可以提供該校師生使用，未來希望也能成為該地區的電腦學習、訓練的地點。

為了讓當地學生更認識台灣，營隊中也穿插了台灣節慶介紹、中文教學、中文歌曲教唱、寫春聯等文化體驗活動，同時也以中原大學為例，介紹台灣的高等教育環境。

營隊結束後，每個學員嘴上紛紛掛著「謝謝台灣」、「我愛你台灣」、「中原第一名」等，並且積極詢問要如何申請台灣的大學。這批學生國際志工除了擔任教學老師，儼然也成了台灣南向政策、民間交流的最佳代言人。

營隊最後的結業典禮，由南民答那峨大學校長Francisco Gil N.Garcia親自出席主持，並頒發感謝狀、校服，給每一位中原大學師生，感謝台灣、中原大學，特別將電腦、科技新知及熱情帶到南民答那峨島來。

菲國協助活動的農學院院長Josephine rabanal migalbin更安排讓學員，為大家戴上紀念祝福項鍊，象徵學校對大家的感謝、祝福與期待。幾位上台分享的高中生更不斷提到，「你們一定要再回來、一定不要忘記我們！」，讓台菲之間的情誼沸騰到最高點。