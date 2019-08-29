李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41 聯合新聞網 綜合報導



前新北市議員李婉鈺宣布戒酒，並簽下挑戰書。圖擷自 臉書粉絲團「李婉鈺的園地」 分享 facebook

前新北市議員李婉鈺近期勤跑基層，有意參選士林北投區立委選舉，過去她曾因為「喝酒」失態多次鬧上新聞，而她也有意要扭轉外界對她的印象，昨日晚間她在臉書粉絲團上直播宣布自己要開始戒酒，還邀請高雄市長韓國瑜一同挑戰。

李婉鈺昨日晚間與選舉團隊在一家熱炒店吃飯，並在她的臉書粉絲團上開直播，她表示自己已經在北投士林跑了10天的行程，過程中有許多熱情的民眾都會往她酒杯裡倒酒或是要她喝完幾杯再走，而她因爲不知道怎麼閃酒，所以每次都會喝完，但李婉鈺也自嘲自己喝酒失態的負評不斷，她說「喝了都會被幹譙或負評」，因此現在只要有人要她喝酒，旁邊的人都會阻止她被灌酒。

對於「喝酒」引來的風波，李婉鈺表示喝酒本身沒有問題，喝酒的人不是壞人，都是性情中人，鬧出問題是出在自己失控，李婉鈺說「到了一定年紀，畢竟自己也30歲了，還是會有酒量退步的問題」，因此她索性宣布要戒酒，

對此，李婉鈺助理立刻拿出挑戰書，讓她簽名宣示，而李婉鈺也在鏡頭前呼籲韓國瑜一同戒酒，她說因為自己和韓國瑜都被酒害得蠻慘的，因此她喊話韓國瑜「獨戒戒，不如眾戒戒」，她也表示「雲林的女兒挑戰雲林的女婿，相信雲林的女婿會看見」，之後便在挑戰書簽下名，宣布現在起開始戒酒，直到大家開始愛上她。

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