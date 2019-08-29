大巨蛋今審查 聚焦疏散模擬

2019-08-29 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



北市都審會今審查大巨蛋，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北市都審會今審查大巨蛋，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。都發局前局長林洲民在臉書質疑，遠雄居然以當機為由，要求都發局修改參數設定，這是不可接受的。

對此，遠雄說，模擬參數均按前次委員會建議，有當機情況也詳實記錄；都發局則表示，這次模擬參數設定是按前次委員會建議，尊重林的質疑。

林洲民27日在臉書貼文指出，都審會今天首次審查大巨蛋「都市防災避難電腦模擬」，他研讀都發局網站公布的報告書，質疑遠雄在模擬過程設計的參數中自行做了調整。他舉例，當「Local familiarity」此參數設定是ON時，表示全場所有人對場地有極高熟悉度，這明顯有爭議；目前參數有兩組設定為OFF，明顯無法疏散。

林受訪說，都市防災避難軟體的參數設定，是協助廠商修正設計，不是協助通過測試，遠雄以當機為由，要求都發局修改參數設定，這是不可接受的。

對此，遠雄發言人楊舜欽指出，參數設定，遠雄均按前次都審會委員建議的參數模擬，不管是ON或OFF，都有建議。但是模擬團隊發現，每組參數牽一髮動全身，無法全按委員的要求跑出數據，出現當機，模擬結果無論順利與否，都全程錄影，今將全數展現給委員。

楊舜欽說，體制外的人有任何意見，他們都尊重，若林洲民有意見，應照程序登記發言。