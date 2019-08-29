親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大巨蛋今審查 聚焦疏散模擬

2019-08-29 00:17聯合報 記者魏莨伊／台北報導

北市都審會今審查大巨蛋，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。 圖／聯合報系資料照片
北市都審會今審查大巨蛋，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。 圖／聯合報系資料照片
分享

北市都審會今審查大巨蛋，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。都發局前局長林洲民在臉書質疑，遠雄居然以當機為由，要求都發局修改參數設定，這是不可接受的。

對此，遠雄說，模擬參數均按前次委員會建議，有當機情況也詳實記錄；都發局則表示，這次模擬參數設定是按前次委員會建議，尊重林的質疑。

林洲民27日在臉書貼文指出，都審會今天首次審查大巨蛋「都市防災避難電腦模擬」，他研讀都發局網站公布的報告書，質疑遠雄在模擬過程設計的參數中自行做了調整。他舉例，當「Local familiarity」此參數設定是ON時，表示全場所有人對場地有極高熟悉度，這明顯有爭議；目前參數有兩組設定為OFF，明顯無法疏散。

林受訪說，都市防災避難軟體的參數設定，是協助廠商修正設計，不是協助通過測試，遠雄以當機為由，要求都發局修改參數設定，這是不可接受的。

對此，遠雄發言人楊舜欽指出，參數設定，遠雄均按前次都審會委員建議的參數模擬，不管是ON或OFF，都有建議。但是模擬團隊發現，每組參數牽一髮動全身，無法全按委員的要求跑出數據，出現當機，模擬結果無論順利與否，都全程錄影，今將全數展現給委員。

楊舜欽說，體制外的人有任何意見，他們都尊重，若林洲民有意見，應照程序登記發言。

林洲民大巨蛋

相關新聞

解決塞車 新北設智慧運輸中心

2019-08-28 23:12

土城中央公園停車場 9月1日起營運

2019-08-29 00:25

秀朗橋站、景平站開發案 率先招商說明會

2019-08-29 00:17

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

泡泡足球賽、不插電音樂…浪漫白沙灣 周六日「好行」

2019-08-29 00:02

台北美食月9月登場 42家潮餐廳 找網紅評點

2019-08-28 23:48

新北無人巴士 年底上路測試

2019-08-28 23:17

談都更成績提蘇揆僅完成1件 侯友宜：市長要有魄力解決

2019-08-28 19:42

三重道路淹水之苦 議員籲做透保水工程

2019-08-28 19:24

淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌

2019-08-28 19:23

爭取了三年 汐止垃圾轉運站路終重鋪

2019-08-28 19:23

家園無菸蒂 汐止城中里志工狂撿上千支

2019-08-28 19:22

平溪巷弄坑坑洞洞 居民自力修補盼改善

2019-08-28 19:21

美食月開跑 北市招募網紅行銷42家台北潮食尚餐廳

2019-08-28 15:36

新北銀髮俱樂部 今年新增179處超越目標

2019-08-28 14:33

增設通學巷、智慧站牌 新北更好行

2019-08-28 14:29

國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝

2019-08-28 14:07

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

取經新北惜食分享餐廳 外國代表盼發展相似經驗

2019-08-28 12:42

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

土城中央公園地下停車場9月營運 321格車位紓解需求

2019-08-28 12:20

本周六日浪漫白沙灣生活節 搭台灣好行1日券享好康

2019-08-28 12:19

打造智慧運輸中心 侯友宜：民怨不等人

2019-08-28 12:17

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

8月31日泰山獅王文化節 泰國南仙秀「舞獅疊羅漢」

2019-08-28 11:18

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

新北通學巷2.0 下月底20校做好

2019-08-28 00:24

北市Hello Kitty聯合婚禮 快上網報名

2019-08-28 00:18

要開學了 侯友宜緊盯幼童車、通學廊道安全

2019-08-28 00:11

根除「霸王車」 北市拖吊78輛車

2019-08-28 00:02

新北9月敬軍愛師 健身、餐飲…多項優惠

2019-08-27 23:49

新北施工路段新增罰款 真正目的…交安別再出事

2019-08-27 23:47

承德汽車商圈違建 2業者自拆

2019-08-27 23:46

北市果菜市場到貨量 昨創新低

2019-08-27 23:44
看更多

熱門文章

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42

桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地

2019-08-28 19:31

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百

2019-08-28 16:57

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31

桃園首間社宅9月將開放入住 1樓將設庇護工場

2019-08-28 18:19

台南玉皇宮捐住警器 24年來慷捐2千萬消防配備

2019-08-28 15:31

廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對

2019-08-28 19:59

影／哀鳳、洋房都能做 傳統紙紮技藝走出新創意

2019-08-28 14:48

民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top