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以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

太空中也有一顆名為「台灣」的小行星。圖／台北市立天文館提供
太空中也有一顆名為「台灣」的小行星。圖／台北市立天文館提供
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很少人知道除了地球上有個台灣外，太空中也有一顆名為「台灣」的小行星。它於1964年被發現，1980年由國際小行星中心（MPC）正式命名為2169號「台灣」小行星。雖然因台灣小行星距離遙遠難以觀察，但8月29日午夜將是天上的台灣將最接近地上台灣的時課。

台北市立天文館表示，雖然它名為「台灣」，但因其亮度太暗，本地幾乎沒有觀測紀錄。天文館於8月23日晚間首次以位於澳洲的賽丁泉天文台（Siding Spring Observatory）望遠鏡拍攝到它的蹤跡。當時台灣小行星的亮度約16.2等，較肉眼所能看見最暗的星還暗約1萬2千倍。

天文館之後持續透過位於美國新墨西哥州等地的望遠鏡進行觀測紀錄，除了讓國人首次直擊天上的台灣外，也為天文研究提供了寶貴的資訊與紀錄。

台灣小行星的命名由來，研究員李瑾受訪表示，有很多行星均以觀測地名來命名，有關於台灣這塊土地的，還有以「台北」、「嘉義」、「玉山」等名稱來命名的小行星。這些命名可能由主要觀測員、研究員發現者提出申請申請，由負責小行星命名的組織審核通過。

天文館表示，台灣小行星屬於C型含碳小行星，估計其直徑約14至19公里，自轉一周約7.2小時，在距離太陽4億公里左右的軌道上以4.66年的周期運行。

這次與地球會合的時間在8月29日23時左右，距離國人約2億7千萬公里，儘管相當遙遠，且難以觀察，但這是「天上台灣」與「地上台灣」最接近的一刻。

天文館太空嘉義

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