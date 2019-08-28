星創視界疑資遣勞工 勞工局9月勞檢

2019-08-28 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



星創視界公司遭投訴位於新店的總公司面臨財務危機，並計畫大量資遣員工，新北勞工局指出，初步調查並未發現有積欠勞工薪資，不過已涉及違反大量解僱相關規定，將處以10到50萬元罰鍰。

新北勞工局指出，今年5月星創視界投保人數為43人，且在當月進行資遣勞工，迄今全台資遣通報23人，已涉嫌構成大量解僱勞工情事，已請該公司儘速依法通報大量解僱計畫書，並與勞工進行自治協商。