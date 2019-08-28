談都更成績提蘇揆僅完成1件 侯友宜：市長要有魄力解決

2019-08-28 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市長侯友宜今出席環狀線秀朗橋站、景平站招商說明會，談到要用大量容積獎勵方式，最快速度更新老舊房屋，還提到行政院長、時任台北縣長蘇貞長任內都更僅完成一件，但他的都市更新推動辦公室成立半年以來，有92件申請都更，通過65件，22件已經動工，「一個市長要有決心、魄力解決，才能讓舊的城市變新。」

侯友宜表示，捷運環狀線在新北市前市長朱立倫任內是規畫期，「我任內是施作期、土地開發期，一棒接一棒，我的責任是讓捷運完工」，用大眾運輸導向（TOD）觀念帶來商機，改變城市風貌。

侯友宜談到土地開發會改變周遭環境、生活機能，且要用大量容積獎勵方式，最快速度更新老舊房屋。侯還提到行政院長、時任台北縣長蘇貞長任內都更僅完成一件，但都市更新推動辦公室成立半年以來，有92件申請都更，通過65件，22件已經動工，「我要改變的是城市風貌，一個市長要有決心、魄力解決，才能讓舊的城市變新。」

侯友宜受訪時表示，這是第一場說明會，未來還會有板橋站招商說明會，另外委託台北市的7站也已啟動，他希望明年能順利開標，6月能簽約，屆時土地開發可能帶動整個生活模式不同，讓新北市能邁入更國際化的城市，也透過捷運，帶來人口移轉，帶來經濟效益。

由於開發站位處人口稠密區，侯友宜指出，目前正在推動都更，尤其危老都更推動得非常順利，更期盼未來捷運到哪都更到哪，隨著站體周遭150到300公尺，都能夠有大量都更，也會釋出更多容積獎勵，像是秀朗橋站容積獎勵可達到800％，「只要讓民眾使用上能得到利益，且帶來商機，是可以做的。」

新北環狀線秀朗橋站和景平站土地開發案，皆位中和區，其中開發大樓包含捷運、店鋪、商場及住宅多元使用，其中秀朗橋站預計興建地上20層、地下5層之開發大樓；另景平站預計興建地上11層、地下3層之開發大樓，預估開發量體達1.6萬坪，可提供地方住商空間，提升地方生活機能。