家園無菸蒂 汐止城中里志工狂撿上千支

2019-08-28 19:22 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區城中里動員志工在里內巡視撿菸蒂，幾天下來五位志工就撿一、二千支的菸蒂。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市推家園無菸蒂行動，撿菸蒂可以換垃圾袋，這個月中才開始，汐止區城中里已經動員志工在里內巡視撿菸蒂，因為，里內有國泰醫院，外來人口多，造成在週邊抽菸的民眾也多，幾天下來五位志工就撿一、二千支的菸蒂。

汐止城中里，里內的菸蒂實在太多，昨天才撿，今天又一堆，所以，今(28)日上午，里長廖福賢又找了幾位志工開始進到大街小巷邊巡邊撿，尤其在路邊、花台裡，鐵定可以發現菸蒂，像是人行通道花台中間的小範圍，至少被丟了1、20根菸蒂，癮君子亂丟，志工怎麼撿都撿不完。

志工每人手中拿夾子、小塑膠袋，沿路走沿路撿，撿了幾天，發現抽菸的人隨意亂丟情況嚴重，像是花圃裡撥開，一大堆白色點點，全都是菸蒂，癮君子亂丟，現在只能由不抽菸的志工們撿，一位志工打趣的說，以前抽菸亂丟，戒菸十幾年，現在撿來還。

城中里長廖福賢表示，因為，建成路底是國泰醫院，外來人口真的很多，管也管不了，週邊菸蒂怎麼撿都撿不完，幾天下來，裝菸蒂的鐵罐已經裝了好幾個，滿滿的算一算至少一、二千支，新北市推家園無菸蒂行動，撿菸蒂可以到環保局各區清潔隊換垃圾袋，二百根可以換3公升專用垃圾袋一包，600根可以換10公升環保兩用袋一包，希望大家一起來，讓環境更好。