淡水北新路右轉爭議 地方盼增專用號誌

2019-08-28 19:23 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區北新路淡金路十字路口右轉，引起許多爭議，市議員鄭宇恩要求交通局設置右轉專用號誌來解決問題。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區北新路淡金路十字路口，新北市捷運局進行復舊工程時，將地面標示重新劃設，讓北新路直行與右轉都同時得等遵照紅綠燈，引起許多爭議，昨(27)日市議員鄭宇恩等人邀集相關單位會勘，要求交通局設置右轉專用號誌來解決問題。

在淡水區北新路往天元宮方向與淡金路十字路口，過去以往要右轉淡金路的車輛都是直接右轉，但日前新北市捷運局在進行輕軌週邊道路完工後，復舊工程時，淡金北新路口地面標示重新劃設，讓北新路直行與右轉都同時得等遵照紅綠燈，造成後方車輛大排長龍，引起許多爭議。

市議員鄭宇恩表示，過去許多人不清楚地上已經劃設停止線，就直接右轉造成違規，而停等紅燈，更會讓北新路車流回堵，甚至是引起行車糾紛。

雖然在八月初有會勘，但基於行人通行的考量，只增加標示，無法解決民怨，在昨天第二次會勘後，議員也要求交通局設置右轉專用號誌來解決問題。

市議員鄭宇恩表示，在經過討論之後，依照新北捷運公司提供的捷運出入人流數量，每天平均有近千人次進出，為了顧及行人通穿越馬路的安全，還有車輛的通行順暢，將會在右轉車道增設一組紅綠燈號誌，並且在淡金路雙向開啟左轉時間的同時，讓北新路可以先開通右轉燈號，往台北方向，解決回堵塞車問題，最快在兩個星期內，市府交通局就會完成。