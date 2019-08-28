三重道路淹水之苦 議員籲做透保水工程

2019-08-28 19:24 觀天下 記者羅綸宏／三重報導



新北市議員李翁月娥視察涵管汙泥阻塞外，也要求水利局評估在正義國小操場施作透保水工程，徹底解決淹水問題。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 新北市三重區正義北路日前一場大雷雨，水來不及宣洩，整條馬路瞬間變成小河。為了保障民眾生命財產安全，新北市議員李翁月娥除質疑涵管汙泥阻塞及抽水機組老舊外，也要求水利局評估在正義國小操場施作透保水工程的可行性，徹底解決淹水問題。

市議員李翁月娥指出，依我之前在蘆洲的經驗，第一就是大街小巷的涵管必須定期清理淤泥，第二就是抽水站的抽水機功能要正常。其實三重有很多抽水機使用超過18年，功能好壞讓人質疑，應該汰舊換新。

為了消除民眾疑慮，水利局除了以簡報說明外，也打開人孔蓋實地檢測，發現涵管內的水流正常且無淤積。

市議員李翁月娥認為，淹水不能老是怪雨量太大，而應該想盡辦法解決，要求水利局評估在正義國小操場，施作透保水工程的可行性，讓雨水有一個暫存的地方，等雨停後再慢慢疏解。

新北市水利局主秘張修銘表示，目前新北市在多所國中小或公園，都有做透保水設施，可以把下雨時多餘的地表靜流，

先暫時收納到裏面去，以正義北路的案例來看，在正義國小施作應該可行。

雖然施作透保水工程的可行性很高，但工程經費也相當龐大，李翁月娥和水利局都表示會努力爭取，有效解決正義北

路的淹水問題。