親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

騎車兼旅遊 台中自行車嘉年華開跑

2019-08-28 17:17中央社 台中28日電

2019台中自行車嘉年華今天宣布開跑，台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，這次推出結合自行車與旅遊行程的「台中騎遇」套裝旅遊，盼將台中打造成適合自行車旅遊的城市。

「2019 台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」自即日起至9月29日展開為期1個多月系列活動，規劃適合各年齡層車友的自行車活動，林筱淇在起跑記者會中按下打氣筒，象徵為台中自行車風氣「加油打氣」。

林筱淇表示，系列活動特別推出結合自行車與旅遊行程的「台中騎遇」套裝旅遊，除了推廣自行車觀光外，更希望能讓旅遊帶狀路線周邊食、宿、遊、購、娛等產業加入行程。

對台中自行車道深深著迷的日籍網紅「色色的日本人的歐吉桑」下坂泰生也出席記者會，他表示，今年台中自行車嘉年華的每個項目他都很感興趣，大家或許有機會可以在活動中跟他見面。

台中市觀旅局指出，首批將由旅行社帶來100名團體遊客，希望拋磚引玉，興起旅行業者將台中自行車之旅商品化的風潮，讓更多的國內外遊客深刻感受，用不同速度看台中的樂趣，希望藉由台中自行車嘉年華的舉辦，不斷推陳出新，讓台中成為自行車遊客的首選目的地。

觀旅局表示，市府重視自行車觀光，上個月台中綠空廊道第一期南段啟用時，市長盧秀燕特別宣誓要利用原有鐵道空間打造自行車綠廊，北起豐原車站，南至大慶車站，預計明年中完工，將打造全長21公里的自行車道，提供台中新休閒場域。

自行車林筱淇台中市

相關新聞

踢瓶蓋賺購鞋金 台中日曜天地5萬雙零碼鞋等著民眾搶購

2019-08-28 18:12

新北銀髮俱樂部 今年新增179處超越目標

2019-08-28 14:33

增設通學巷、智慧站牌 新北更好行

2019-08-28 14:29

國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝

2019-08-28 14:07

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

取經新北惜食分享餐廳 外國代表盼發展相似經驗

2019-08-28 12:42

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

土城中央公園地下停車場9月營運 321格車位紓解需求

2019-08-28 12:20

本周六日浪漫白沙灣生活節 搭台灣好行1日券享好康

2019-08-28 12:19

打造智慧運輸中心 侯友宜：民怨不等人

2019-08-28 12:17

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

8月31日泰山獅王文化節 泰國南仙秀「舞獅疊羅漢」

2019-08-28 11:18

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

新北通學巷2.0 下月底20校做好

2019-08-28 00:24

北市Hello Kitty聯合婚禮 快上網報名

2019-08-28 00:18

要開學了 侯友宜緊盯幼童車、通學廊道安全

2019-08-28 00:11

根除「霸王車」 北市拖吊78輛車

2019-08-28 00:02

新北9月敬軍愛師 健身、餐飲…多項優惠

2019-08-27 23:49

新北施工路段新增罰款 真正目的…交安別再出事

2019-08-27 23:47

承德汽車商圈違建 2業者自拆

2019-08-27 23:46

北市果菜市場到貨量 昨創新低

2019-08-27 23:44

石門自主防災社區展成果 老梅里總動員

2019-08-27 20:11

蘆洲仁愛公園年久失修 民代協助修繕

2019-08-27 20:10

瑞芳吉安宮普渡好熱鬧 千人份貢品來祈福

2019-08-27 20:10

汐止新台五路人難行 五千多萬建人行道

2019-08-27 20:09

製茶賽採師徒制 平溪區長拜師學藝參賽

2019-08-27 20:08

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

道路坑疤、捷運施工釀1亡 新北增訂2萬罰款機制

2019-08-27 16:57

新北學童交通違規這些最多 侯友宜盯改善：我會去檢查

2019-08-27 14:49

新北敬軍愛師月 推專屬活動、優惠

2019-08-27 14:16

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07
看更多

熱門文章

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

根除「霸王車」 北市拖吊78輛車

2019-08-28 00:02

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

大叔警露「臉」 狂吸2萬粉

2019-08-27 23:52

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

雲林偏鄉學生英語難得榜首 張嘉郡貼紅榜祝賀

2019-08-27 19:57

美食平台進駐嘉義／3天2起外送員車禍 安全誰把關?

2019-08-27 23:54

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

竹縣綠美化 改善人行道、纜線下地

2019-08-27 23:05

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

六龜飄惡臭 民怨「不能住了」

2019-08-27 23:46

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

蘆洲仁愛公園年久失修 民代協助修繕

2019-08-27 20:10

盧秀燕重磅整軍 中市府新聘2副秘、調換4局長

2019-08-27 23:39

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

花蓮六十石山花海 赫見龍捲風

2019-08-28 00:14

舊牆老窗竹籬笆 虎尾老眷村復活

2019-08-27 23:54

影／哀鳳、洋房都能做 傳統紙紮技藝走出新創意

2019-08-28 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top